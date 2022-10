Ke slavnostnímu předání vyznamenání došlo stejně jako loni v barokní kapli Maria Loreto 17. října za účasti vedení a členů střediska, výchovného zpravodaje pro Karlovarský kraj Jiřího Němce - Georga i širší veřejnosti. Jan Pechan svému synovi předal odznak Šedého bratříka, dekret předal Georgo. „Akci svým zpěvem a hrou na kytaru opět zpestřily Jana Haklová alias Kotě a Lenka Bednářová s přezdívkou Bylinka a vedoucí oddílu skautek Taranis. Na závěr Tesákovi poblahopřál i vedoucí střediska Dakota Cheb Jan Bednář přezdívaný Geralt. "Chtěl bych poděkovat též Petru Novotnému Sokolovi, který průběh slavnosti fotografoval," uvádí Pechan.

Je rád, že jsou jeho svěřenci úspěšní, „Je patrné, že práce nadšených činovníků střediska Dakota přináší své ovoce. Děti získávají nové znalosti a dovednosti, které pak uplatňují v různých soutěžích, hrách, ve škole, při pobytu v přírodě i v osobním životě. Jejich vedoucí jsou jim dobrými rádci a pomocníky,“ popisuje. „V průběhu letošního roku bude středisko Dakota zakládat nový oddíl, a to oddíl vodních skautů, který povede Václav Dušák alias Skukum. Děti, které by měly zájem se do tohoto oddílu přihlásit, se mohou osobně dostavit na středisko Dakota vždy v pátek mezi 16. a 18. hodinou nebo napsat na e-mailovou adresu dakota@skaut.cz,“ uzavírá Jan Pechan.