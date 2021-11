„Škoda každého lidského života, který skončí úplně zbytečně. My se mezi lanovkáři téměř všichni známe. Je to opravdu tragédie,“ dodává.

Podle něho má každý provozovatel lanovky ze zákona povinnosti, které musí plnit. „My máme trochu jiný typ lanovky a navíc každý rok před zimní sezónou probíhají revize a zkoušky, to znamená v listopadu a prosinci. Dodržujeme zákon. Něco se dělá jednou za rok, něco jednou za dva roky a nějaké záležitosti se provádějí jednou za tři roky. Aktuálně se dělají u všech kabinek lanovky defektoskopické zkoušky. To samé se také týká lana a lanové dráhy a následně se kontrolují a měří jednou za pět let všechny sloupy, což jsme prováděli letos. Za sebe mohu říct, že nemám obavy z toho, že by něco podobného potkalo nás, ale nikdy neříkej nikdy. Každopádně máme svědomí čisté v tom, že veškeré revize nepodceňujeme,“ vysvětluje.

Ve Ski areálu Mariánské Lázně se denně provádí měření lana vždy, než se lanovka rozjede. „Průměr lana musí být stále stejný. Jsou možné minimální odchylky, ale to se bavíme o povolených normách a desetině milimetru. Veškeré zkoušky se nesmějí odkládat, nehrnou se před sebou, jsou zkrátka dané ze zákona a přes to vlak nejede. Musíme na to mít kulaté razítko. Vždy přijedou odborníci a ti tu tráví čas podle toho, jak potřebují. Projdou celou lanovku, vše si vyzkouší, jestli například brzdí, jestli zastavuje a podobně. Když je vše v pořádku, tak máme potvrzení, že je lanovka schopná provozu bez závad a my poté můžeme jezdit. Co se týče problému, co byl v Ještědu, tak věřím, že nejen my v Mariánkách, ale i všude se takovým neštěstím snaží předejít. Sami nevíme, proč ta kabina spadla a proč se lano přetrhlo,“ uzavírá Černý.