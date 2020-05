Ředitelé řeší dodržování rozestupů mezi dětmi či fungování jídelen a družin.

POŠTOVNÍ JEN PRO ČTVRTINU DĚTÍ

Na otevření se chystá Základní škola Poštovní v Karlových Varech. Ta je ale podle vyjádření ředitele Karla Fialy schopná přijmout jen čtvrtinu dětí z prvního stupně. „Maximálně je to sto pět žáků, víc zkrátka nejsme kvůli přísným opatřením schopni zvládnout,“ vysvětluje ředitel školy, který neskrývá své rozhořčení nad zmatky, jež kolem otevření 1. stupně 25. května vyvstaly. „Buď měli školy otevřít celé, anebo je celé nechat zavřené. Na mně visí ta velká zodpovědnost, aby vše bylo v pořádku a aby se u nás žádné dítě nenakazilo,“ podotýká Fiala.

Ten bude nakonec v případě vyšší poptávky rozhodovat, které dítě 25. května do školy nastoupí a které nikoliv. „Ona ale výuka stejně nebude, protože žáky budou mít na starosti pedagogičtí pracovníci, tedy asistenti a vychovatelé, učitelé budou dále vyučovat distanční formou. A není ani jisté, zda patnáctičlenné skupiny, které máme vytvořit, budou vždy složené z dětí z jednoho ročníku,“ říká ředitel školy. Jednoduché to nebude ani s hygienou. Děti budou moci chodit na záchod jen po jednom a po každém jeho použití si budou muset dvacet vteřin mýt ruce. Kdo ale děti bude hlídat, že to skutečně dodržují? Veškeré dezinfekční prostředky si škola bude muset přitom nakoupit za své peníze. „Zatím nevím, kolik dávkovačů s dezinfekcí budeme u nás instalovat. Jeden stojí asi pět tisíc korun,“ dodává ředitel Fiala.

VE ŠKOLE JAZYKŮ SE BUDOU UČIT

Poněkud v jiném režimu pojedou v Základní škole jazyků v Karlových Varech. „Myslím si, že bychom zvládli otevřít pro všechny děti. Předpokládám, že jich nastoupí tak polovina. Právě teď začínáme sbírat informace od rodičů, jak to s jejich dětmi bude. Bereme v potaz i to, že pokud děti začnou chodit do školy, budeme jim muset zajistit i mimoškolní odpolední program,“ konstatuje ředitel školy jazyků Jiří Burian. Na rozdíl od školy v Poštovní se ale o docházející děti budou starat i učitelé společně s asistenty a vychovateli. Žáci se v těchto studijních skupinách budou standardně vzdělávat. Učitelé přitom budou mít prioritně na starosti distanční výuku. „Ono se to srovná, nemám z toho obavy,“ říká Burian a dodává, že tato situace dala prostor k tomu, aby se přehodnotily školní osnovy. Ve výuce je totiž podle pedagogů řada zbytečných věcí. Krize naopak ukázala na potřebu seznámit i malé děti z prvního stupně s moderními technologiemi.

VÝUKA ZE TŘÍDY BUDE SNÍMÁNA ON-LINE

A na Základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech bude výuka ještě jiná. „U nás budou mít žáky ve škole na starosti především učitelé, přičemž bychom chtěli výuku ve škole snímat a on--line ji přenášet dětem, které zůstanou doma,“ uvádí ředitelka Eva Doušová.

V SOKOLOVĚ ŘEŠILI STRAVOVÁNÍ

Základní školy v Sokolově jsou na opětovné zahájení provozu připraveny a stejně tak i pedagogové. „V předstihu jsme vše konzultovali s řediteli škol. Podle jejich sdělení tady není nic zásadního, co by bránilo v nástupu deváťáků, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky. Připravuje se také návrat školáků prvního stupně, což bude o týden později. Kolik dětí do škol přijde, záleží na rodičích. Docházka není povinná. Dolaďovali jsme ještě například to, jakým způsobem bude zajištěno stravování. Výsledkem nakonec je, že všechny ZŠ v Sokolově budou vařit, takže o děti bude postaráno se vším všudy,“ uvedl místostarosta Jan Picka.

VE STARÉ VODĚ SE TĚŠÍ

Na znovuotevření se připravují také v Základní a mateřské škole ve Staré Vodě. „Otevřeme jak školu, tak po dohodě se zřizovatelem i mateřinku,“ uvedl ředitel školy Martin Vlasák. Do školy, která je malotřídní, chodí osm dětí, do mateřinky pak třináct. „Máme zprávy o tom, že děti do školy přijdou. Jsme samozřejmě připraveni zvládnout všechny pokyny. V tomto počtu dětí by to nemělo být nijak složité,“ konstatoval ředitel, který má signály, že některé děti se už nemohou dočkat, až se ve třídách potkají se svými spolužáky. (jako, bež, roc)