Karlovy Vary - Vyjet do zahraničí v době, kdy země zvyšují bezpečnost a obávají se dalších útoků teroristů? Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje, to považuje za riziko a ředitelům středních škol, tedy příspěvkovým organizacím kraje, doporučil, aby zrušily plánované zájezdy žáků i pedagogů.

Ilustrační foto | Foto: Deník

A to do odvolání. „Se stornopoplatky jim pochopitelně pomůžeme. Slyším názory rodičů a domnívám se, že předejít riziku je důležité," uvedl hejtman. Ředitelé středních škol tento pokyn většinou respektují. „My už jsme na základě rozhodnutí zřizovatele, tedy kraje, zrušili týdenní zájezd deseti žáků do Paříže. Odjet měli uplynulou neděli. Nyní zvažujeme, zda na pětidenní zájezd do Berlína toto pondělí odjede dalších dvacet žáků," uvedl Pavel Bartoš, ředitel Obchodní akademie v Karlových Varech. Škola má do konce letošního roku naplánovanou ještě jednodenní předvánoční exkurzi žáků, ale ředitel Bartoš předpokládá, že ta by se mohla uskutečnit. „Snad se situace zklidní a kraj své doporučení odvolá," doufá. Také Střední průmyslová škola v Ostrově musí měnit plány. „Rušíme exkurzi do Norimberka na veletrh elektrotechniky. Tam měl odjet plný autobus žáků," uvedl Pavel Žemlička, ředitel školy. A také on by byl rád, kdyby škola mohla alespoň realizovat výlet do předvánočních Drážďan. V obtížné situaci se ale v úterý ocitlo První české gymnázium v Karlových Varech. V ten samý den, kdy hejtman Havel doporučení ke zrušení zájezdů do zahraničí vydal, byla už na cestě jedna třída do Drážďan. Žáci odjeli ráno, zatímco doporučení bylo vydáno až odpoledne. „Bylo obtížné to zastavit," uvedl Dušan Kondel, zástupce ředitele.

První české gymnázium už ale narychlo jednu cestu žáků zrušilo. „A to uplynulou sobotu. Šlo o výjezd do Francie. Stejně tak jsme pozastavili plánované prosincové zájezdy do Anglie a Německa," doplnil Dušan Kondel. Ten velmi ocenil, že kraj středním školám, které musely zahraniční cesty rušit, se stornopoplatky finančně pomůže.

Hejtmanovo doporučení bude respektovat také chebské gymnázium. Do konce školního roku ale kvůli tomu žádné zahraniční exkurze rušit nemusí.

„Ty naplánované se již uskutečnily," uvedl ředitel gymnázia Jaroslav Kočvara.

Největší střední škola v Karlovarském kraji, Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově, bude podle ředitele Pavla Januse zákaz bezvýhradně respektovat, aby škola ochránila své studenty. Ti tak nevycestují na exkurzi do Švýcarska a otazník visí i nad návštěvou vánočních trhů v Německu. „Tuto možnost chceme ještě konzultovat," konstatoval ředitel. Podobné doporučení, totiž aby ředitel školy zvážil rizika případných zahraničních cest, vydává základním školám i karlovarský magistrát.

„Předpokládáme, že ředitelé škol jsou si současné situace v Evropě, zvláště ve Francii, dobře vědomi, přesto doporučení školám předáváme," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. V sobotu ale do irského Dublinu odcestovala v rámci výukových programů ředitelka Monika Prenková a jedna z učitelek Základní školy Komenského.