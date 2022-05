Při samotné demolici budou asistovat i hasiči. V okamžiku zvýšené prašnosti mohou totiž objekt zkropit. „Zhruba do poloviny května bude probíhat odpojení objektu od všech sítí, včetně plynovodu od společnosti Terea. Zhotovitel má lhůtu na demolici 45 dní,“ pokračuje s tím, že jde o postupné rozebrání stavby, a to především s ohledem na okolní objekty. Dům číslo 40 by měl být srovnán se zemí do konce června tohoto roku.

Aktuálně se nepočítá s výraznějším omezením dopravy v daném místě. Nicméně z důvodu pohybu techniky a vozidel bude vstřícnost řidičů na místě. Představy města o využití pozemku jsou různé. Například místostarosta Ladislav Hrubý by preferoval bytový dům. Rozhodování bude s největší pravděpodobností otázkou dalšího volebního období.