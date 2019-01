Tento víkend nás čekají krajské volby, hlasovat se bude také o třetině kandidátů do Senátu. Deník.cz pro vás připravil speciální stránky, na kterých se budou zobrazovat průběžné i konečné výsledky včetně výčtu zvolených kandidátů. Už od pátečního poledne budeme také on-line zprostředkovávat aktuální informace. Vzhledem k tomu, že máme v regionech nejvíce redaktorů ze všech médií, můžete čekat to nejúplnější zpravodajství z celé republiky.

Volby začnou v pátek 7. října a pokračovat v sobotu 8. října. V pátek se hlasuje od 14:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 14:00. Brzy na to budete moci ve volebním speciálu Deníku.cz sledovat průběžné výsledky, nejprve z malých a později i z větších měst.

Snadno prokliknout se do něj můžete i z pravého sloupce v článcích, které se týkají voleb.

Výsledky krajských voleb za jednotlivé okresy a kraje najdete v přehledné mapě, která se bude měnit podle barvy vítězící strany. Rovněž uvidíte, která strana získá kolik mandátů. Na konci voleb bude připraven i jmenný seznam zvolených zastupitelů, seznam kandidátů si můžete zobrazit už nyní.

Zobrazí se vám také, kolik je aktuálně sečteno hlasů v jednotlivých krajích a okresech. Stejně tak bude možné sledovat volební účast, a to i v jednotlivých obcích. Jednoduše si můžete vyhledat svou obec a podívat se, jak místní lidé hlasovali a kolik jich k volbám přišlo.

U senátních voleb už nyní najdete seznam kandidátů ve všech 27 obvodech, kde se rozhoduje o novém senátorovi. Přes mapu se prokliknete do jednotlivých volebních obvodů, kde po uzavření volebních místností budete moci průběžně sledovat, jak si jednotliví kandidáti stojí. Po sečtení všech hlasů pak najdete seznam těch, kteří postupují do druhého kola, nebo zvítězili v kole prvním.

Od pátečního poledne do sobotní noci nabídne Deník.cz nepřetržité on-line volební zpravodajství z celé České republiky. Další zprávy a on-line zpravodajství z regionů najdete na stránce svého regionálního Deníku.