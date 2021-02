Podle nařízení bavorské vlády mohou denně jezdit jen pendleři vybraných profesí. Všichni ostatní, kdo budou projíždět přes hranice po půlnoci ze soboty na neděli, musí nastoupit desetidenní karanténu, i když budou mít negativní test a platnou registraci. Karanténu mohou po pěti dnech ukončit dalším negativním testem. Omezení platí i pro Sasko, tam už ale bylo jasno v pátek.

Na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří byl ´úprk´ pendlerů znát. Doprava tam oproti jiným víkendům zhoustla. Kolony se ale netvořily. Na hranicích totiž žádné kontroly v sobotu večer ještě nebyly, a tak pendleři mohli plynule projíždět.

Někteří lidé, kteří pracují v Bavorsku, ani nečekali na definitivní rozhodnutí bavorské vlády do sobotního odpoledne. „Našel jsem si bydlení, užil si ještě sobotu s dětmi a teď odjíždím,“ řekl David Hlaváček z Chebu. „Nevím, na jak dlouho je neuvidím. Bude se nám stýskat, ale jinak to vyřešit nemůžeme. Manželka je na mateřské dovolené. Nemůžu si dovolit přijít o práci. Tady v Čechách mě v téhle době nikde nepřijmou. Nemám na vybranou.“

Po vyhlášení nařízení Bavorska se někteří, kteří ještě během soboty otáleli, začali rychle balit. „Čekal jsem do poslední chvíle. Pořád jsem věřil, že negativní testy ob den budou stačit,“ povzdychl si Tomáš z Františkových Lázní. „Bohužel. Nevím, co na to říct. Jsem naštvaný, nelíbí se mi to, ale to je asi tak jediné, co mohu dělat. Balím, odjíždím," dodal.

Hůře jsou na tom rodiny, ve kterých dělají v Bavorsku oba rodiče. „Připravovali jsme se na to, ale pořád jsme doufali, že to dopadne dobře,“ řekl Jan z Chebu. „Máme dvě děti, nemůžeme je nikam dát. A i kdybychom měli babičky, určitě je neopustíme na bůhví jakou dobu. Co budeme dělat? Žena bude muset v práci skončit, já se stěhuji. Naštěstí mám kousek za hranicemi bratra, nabídl mi, že mohu být u něj.“

Hana z Chebu se přestěhovala do Německa v sobotu. Má to štěstí, že může bydlet u syna. "Co si o tom myslím?" Zareagovala. "V první řadě nechci přijít o práci, v Čechách žádná není. Nezbývá mi tak nic jiného než se podřídit. Jsem přesvědčená, že kdybychom neměli takovou vládu, jakou máme, nemuselo k tomu dojít. Já vždy všechno dodržovala, všechna nařízení a stejně jsem na to jako ostatní pendleři doplatila." Co ji ale nejvíce zaráží je skutečnost, že přestože bude bydlet v Německu, stále se bude muset každých 48 hodin nechávat testovat. "Narozdíl od německých kolegů musíme testy stále mít. Němci se nás bojí."

Podobně vypadala situace i v Železné Rudě na Klatovsku.

Na parkovišti v Alžbětíně měli sraz tři kamarádi, kteří v podvečer opustili rodiny a vyjeli do Bavorska se ubytovat. S odjezdem byli smíření. „Když se chce dělat, tak se musí něco obětovat. Doba je zlá, musí se pracovat. Vůbec mě tenhle krok Německa nepřekvapil, protože v podstatě v téhle době, mě už ani nic nepřekvapí,“ uvedl pendler Zdeněk Štekl ze Sušice.

Kolega Lukáš Lažánek z Nýrska přiznal, že denně sledují zprávy, aby věděli, zda není nějaká změna. „Sledovali jsme to nyní o to víc, protože to začalo Saskem, tak jsme čekali, jak Bavorsko. Nejhorší na tom je, že nevíme doteď pořádně nic moc bližšího,“ řekl Lažánek s tím, že žena se s jeho odjezdem smířila.

Nemají ani představu, na jak dlouho odjížděli. Udělali si tak zásoby, o které se postaraly manželky. „Žena mě nabalila jídlem, co se dalo. Já jsem si vzal hlavně něco dobré na zahřátí a sháněl jsem cigarety, protože ty moje se jen tak někde koupit nedají,“ poznamenal se smíchem Lažánek.

Podobně na tom byl i Štekl: „Jsem nabalený. Nevím zda tam budeme dva týdny, tři, čtyři týdny. Lepší je mít zásoby, než aby nám něco chybělo. A štěstí přeje připraveným.“

Na hranicích se v podvečer žádné kolony nedělaly. Více plno bylo například na benzině v Železné Rudě, kde se některé skupiny pendlerů scházely a dokupovaly si zásoby a tankovaly. Mnozí se loučili i s tamní obsluhou.

Někteří pendleři ještě odpoledne očekávali, jaké pokyny dostanou od zaměstnavatelů. „Přítel bude volat na agenturu, nikdo je totiž zatím neinformoval. Měli by jim zajistit ubytování. Pokud tak nebude, tak případně zůstane doma. Je ale hodně těžké získávat relevantní informace. Covid nám v podstatě řídí každý víkend, protože nikdy nevíme, co bude,“ řekla Klatovanka Miluše Řezníčková.

Mnozí pendleři budou situaci řešit nemocenskou nebo i ukončením pracovního poměru, protože už je to pro ně tento stav omezení dlouhý a čím dál složitější.