V sobotu na druhý svátek vánoční by podle meteorologů mělo být polojasno až oblačno, ojediněle slabé sněhové přeháňky, zejména na horách. Nejnižší teploty -2 až -5 °C, na horách -5 až -8 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 5 m/s. V noci na sobotu místy tvorba náledí, v Krušných horách i zmrazků.

Po několikatýdenním teplejším počasí by se na přelomu roku mělo ochladit, ovšem jen dočasně. V polovině ledna teploty opět porostou. Přibude také srážek, pršet by mělo i na horách. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Po vlhkém týdnu, který právě končí, bude na přelomu tohoto roku následovat o něco sušší týden. V první polovině ledna 2021 budou srážky pozvolna přibývat," uvedli meteorologové. Nejvíce srážek má spadnout v polovině ledna. "Vzhledem k vyšším očekávaným teplotám budou srážky i na horách pravděpodobně dešťové," dodal ČHMÚ.