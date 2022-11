Podle slov velitele sokolovských strážníků Radka Neděly bude na městském hřbitově o bezpečnost a pořádek postaráno, a to jak díky technickým službám SOTES, které udržují prostranství v pořádku, tak i díky Městské policii Sokolov a Policii ČR. „Jsem velmi rád za to, že městská policie úzce spolupracuje s Policií ČR, protože díky naší součinnosti je ve městě bezpečněji. Co se týče Památky zesnulých, tak konkrétně městská policie bude mít na hřbitově asistenty prevence kriminality, kteří budou mít na starosti pravidelné prohlídky. Tyto kontroly budou probíhat v pravidelných intervalech od pátku 28. listopadu do neděle 30. listopadu vždy od dvanácti do osmnácti hodin,“ sděluje.