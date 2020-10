Pouze některé autobusové zastávky v Sokolově podstoupily rekonstrukci. V dopravně vytížených ulicích Rokycanova, Jednoty a Závodu míru zůstaly v původním, starém stavu. Město z nich chce udělat, za pomoci dotace, chytré zastávky.

Sokolov si chce pořídit tři chytré zastávky. | Foto: Foto: Město Sokolov

„Aby mohlo k instalování Smart zastávek dojít, je třeba vypracovat projekt a poté vybrat v poptávkovém řízení dodavatele. Zatím ještě není jasné, kdy se ´chytré´ zastávky na určených místech objeví a zda to bude už v příštím roce. Přáním vedení města však je, aby to bylo co nejdříve. Cena chytré zastávky v plné verzi se může pohybovat od několika set tisíc korun až po milion korun,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Na rekonstrukci zbylých 38 zastávek uvolnilo město čtyři miliony.