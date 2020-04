Pro výtržnictví stíhají policisté devětadvacetiletého a čtyřiatřicetiletého muže.

Oba se měli potkat v polovině února v restauračním zařízení na Karlovarsku a dostali se do sporu, který přerostl do rvačky. Ukončili ji návštěvníci restaurace. „Čtyřiatřicetiletý muž měl následně nastoupit do vozidla a mladší se k němu pokoušel dostat, což se mu ale nepovedlo. V případě prokázání viny hrozí staršímu muži trest odnětí svobody až na dva roky. Mladšímu až na roky tři,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.