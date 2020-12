„Je mi potěšením, že mohu vyhlásit další ročník velmi oblíbené soutěže, která se zaměřuje na naše nejstarší občany,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

V této nelehké době se tak mohou chopit malířských potřeb, fotoaparátů a dalších propriet pro ruční práce a vytvořit jedinečná díla, která se budou ucházet o umístění v naší soutěži. Při tvorbě tak mohou alespoň na chvíli zapomenout na starosti, jež přináší současné situace. Cílem soutěže je ukázat, že i senioři jsou aktivní a dokáží vytvořit hodnotná umělecká díla. Každý účastník může přihlásit jednu práci do každé z kategorií ruční práce, kresba, malba, grafika a fotografie. Soutěžní práce mohou senioři odevzdávat od 4. ledna do 1. března buď osobně, a to po předchozí domluvě, případně je mohou poštou na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Každé dílo by mělo být označeno názvem a popiskem se jménem a příjmením, adresou, telefonní kontaktem a věkem autora. Výsledky soutěže budou zveřejněny v měsíci dubnu na webu Karlovarského kraje, sociálních sítích a v Krajských listech. Chybět nebude ani tradiční výstava všech soutěžních prací, která se uskuteční v prostorech Krajského úřadu.