„Obnovení prodejny Penny v Chodově je pro nás v tuto chvíli důležité. Obyvatelé sídliště nyní musí za většími nákupy dojíždět do obchodů na druhém konci města nebo do okolních měst, což v současné ekonomické situaci nepříjemně zatěžuje jejich peněženku. Věříme, že se novou prodejnu podaří otevřít ještě v průběhu roku 2023," konstatuje starosta Chodova Patrik Pizinger.

Starosta zároveň informoval o tom, že když vyhořela prodejna Penny, obracela se na něj řada Chodováků, kteří přišli o svůj oblíbený obchod s prosbou o pomoc. "Domluvili jsme se proto se společností Ligneta, jímž tímto děkujeme za spolupráci, a v Husově ulici bude tento týden zřízena dočasná autobusová zastávka.

Bude na trase Vřesová - Chodov a pomůže dostat Chodováky na autobusové nádraží, kde je obchodní dům Tesco. "A pokud máte Penny opravdu rádi, tak nově budou autobusy jedoucí z Chodova do Varů zastavovat u Penny marketu ve Staré Roli . Cesta za nákupy tak bude pro obyvatele našeho města o kus jednodušší," dodal Pizinger.

Požár, který v neděli 6. listopadu 2022 zachvátil a zcela zničil prodejnu PENNY v Chodově na Sokolovsku znamenal nejen hmotnou škodu ve výši bezmála 50 miliónů korun, ale současně během onoho nedělního rána přišly o své pracoviště také dvě desítky jeho zaměstnanců. Bezprostředně po události firma oznámila, že se o ně postará. „V prvé řadě jsme zjišťovali, zda jsou všichni v pořádku. Naštěstí nedošlo při této události k žádnému zranění, a to nejen u našich lidí, ale ani u hasičů nebo nikoho dalšího, za což jsme velmi rádi a vděční. Ihned jsme pak začali řešit, jak našim zaměstnancům zajistit jistoty, které u nás mají. Proto jsme pro ně okamžitě v prvních hodinách začali hledat využití a práci. V současné době tak mají práci v okolních prodejnách v Sokolově, Nejdku, Kraslicích a dvou prodejnách v Karlových Varech. I nadále tak mají jistotu práce, pravidelné mzdy a všech benefitů i bonusů,“ popisuje manažer komunikace Tomáš Kubík.

Ve druhém listopadovém týdnu, tedy okamžitě po požáru, začalo vedení společnosti řešit budoucnost samotné prodejny. Nyní je jasné, že v místě původní bude postavena prodejna zcela nová „Musíme poděkovat zejména městu a jeho vedení. Podpora, které se nám dostává, je velmi nadstandardní. Díky tomuto přístupu věříme, že i jednání o potřebných povoleních proběhnou v co nejkratší době,“ oceňuje přístup města Mathias Mentrop, jednatel Penny odpovědný za výstavbu a modernizaci prodejní sítě.

„V současné době odstraňujeme následky požáru a připravujeme vše proto, abychom mohli začít pracovat na výstavbě nové prodejny. Musíme vytvořit projekt a zajistit všechna povolení. Výstavba této prodejny má s ohledem na obyvatele Chodova a jejich potřeby maximální prioritu. Jakmile to bude možné, chceme začít se samotnou stavbou, což plánujeme ještě v letošním roce. Samotná výstavba pak potrvá tři až pět měsíců. Nechceme nyní slibovat termín otevření, protože od prvních nákresů po dokončení je to dlouhá cesta, ale co můžeme slíbit je to, že uděláme vše proto, aby vše trvalo co nejkratší dobu, dodal Mentrop.

Lidé v Chodově se tak už nyní mohou těšit na novou prodejnu, která jim nabídne podle mluvčího nejmodernější diskont s příjemným prostředím, v němž budou moci pohodlně nakupovat ty nejkvalitnější produkty za nejvýhodnější ceny na trhu.