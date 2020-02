„Už více než osm let se snaží ISŠTE Sokolov soustřeďovat nejen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i nadané, prospívající a naplňující podmínky stabilizovaného a moderního stipendijního řádu školy.I v letošním období se stipendia dělí na ta, která poskytuje zřizovatel školy, tedy Karlovarský kraj, a na ta, jež škola poskytuje z vlastních zdrojů a se souhlasem zřizovatele,“ uvedl ředitel školy Pavel Janus.

Za první pololetí tohoto školního roku škola registruje 20 krajských stipendií a 93 stipendií školních. Přitom 17 z nich je vypláceno žákům učebních oborů a zbylá těm, již ukončují studium maturitní zkouškou.

Krajská motivační stipendia byla 35 tisíc korun, což je průměr 1 675 korun na žáka za pololetí. Školní výkonová stipendia byla za uplynulé pololetí školního roku vyplacena ve výši 44 tisíc korun. „Na střední škole jsem pobírala od kraje prospěchové i motivační stipendium. Nebylo to moc, ale každá koruna se hodila,“ říká Nikol Lihlová.

Ne všichni žáci si ale chtějí dopřát spravedlivé odměny. Podle ředitele jsou i tací, kteří slovy svých rodičů stipendium odmítají. A to zejména kvůli příjmu do rozpočtu rodiny, který by se zvýšil a ohrozil čerpání sociálních dávek.