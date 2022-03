"Jako první dorazí posily do Sokolova a to 26. června na akci Hurá prázdniny. Dva strážníci budou z Karlových Varů a dva z Rotavy. Co se týká dalších akcí, pomohou Sokolovu kolegové z ostatních měst ještě při Dni horníků, tam budou dva z Rotavy a při oblíbeném průvodu čertů, k nám dorazí dva karlovarští a dva chebští strážníci," řekl místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Sokolovská městská policie zase vyšle své kolegy do Chebu na Fijo, na karlovarský filmový festival či na oslavy města Rotava. "Náklady jsou prakticky nulové. Strážníci všech měst se takzvaně propojí a získají zkušenosti z celého regionu," dodal o pilotním projektu Sedláček.

Sokolovští strážníci zajíždějí už nějaký čas i do nejbližších obcí se kterými mají uzavřeny smlouvy. Jde například o Lomnici, Svatavu či Dolní Rychnov.

Za pozitivní považuje vedení sokolovské městské policie i rozhodnutí sokolovských zastupitelů navýšit rozpočet strážníkům. Díky tomu bude možné zaměstnat dva strážníky navíc. Mohou také počítat s modernizací vozového parku a dalšího vybavení pro výkon služby.

Zároveň si chce ve svých řadách ponechat osm asistentů prevence kriminality, kteří se osvědčili zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Minulý rok byli placeni z dotací ministerstva vnitra a úřadu práce. Letos už může Sokolov žádat o dotaci na asistenty jen z úřadu práce. Přestože nemají prakticky žádné pravomoci, zmírňují podle vedení města například napětí mezi romskými starousedlíky a přistěhovalci z řad Romů, kteří dělají problémy. Chodí také na úřad práce, do nemocnice a zejména do problémových lokalit. Dojdou i do rodin, jejichž dítě opakovaně nepřijde bez omluvy do školy. Jsou spojovacím mostem mezi lidmi ze sociálně vyloučeného prostředí a městem. Strážníci si jejich pomoc pochvalují již zhruba třináct let.