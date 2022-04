Vpád ruských vojsk přinutil jeho maminku, aby sebrala své dvě děti a utekla před válkou do země, kde jim nehrozí smrt, rakety nebo střelba. Přes známé se dostala do České republiky, konkrétně do západočeských Kraslic. O svůj první narozeninový dort a svíčku na něm však malý chlapec nepřišel. Popřát mu přišli jak spolubydlící ukrajinští uprchlíci, tak místní lidé.

"Bylo to těžké. Pocházíme s Čerkasy, což je město na střední Ukrajině, zhruba 200 kilometrů od Kyjeva. Utíkat před válkou s dvěma malými dětmi nebylo jednoduché. Andrejovi nebyl ještě ani rok a Sofince je pět let," říká matka dětí Aloia.

Mnoho Ukrajinců včetně dětí totiž uvízlo v okupované Ukrajině. Chtěli se dostat k ukrajinské západní hranici. Byla to pro ně stresová situace, protože zůstali uvěznění ve velkých městech. Lety byly zrušeny jako první, komplikace nastávaly při cestě vlakem i autem. Ve velkých městech zněly neustále sirény a lidé nevěděli co bude. Bylo to pro ně stresující.

"Nakonec se nám přeci jen podařilo dostat se do Lvova a odtud jsme pokračovali vlakem a skončili jsme díky známým zde v Čechách. Cesta nebyla lehká. Děti většinu cesty prospaly nebo si hrály. Jsem ráda, že jsme v bezpečí a děkuji všem, kteří nám pomohli," říká matka dvou dětí. "Líbí se mi tady", potvrzuje slova své maminky pětiletá Sofinka, která si s malým bratrem hrála v herně ubytovny v Kraslicích. Poté za něj sfoukla svíčku na jeho prvním narozeninovém dortu.

Malému oslavenci přišel popřát i starosta Kraslic Otakar Mika. Malý Andrej měl nakonec dorty dva. Spolu se svou sestřičkou se o ně podělí s ostatními dětmi, které také uprchly před válkou do českého azylu.

"Moc děkujeme všem, kteří přišli popřát. Na Ukrajině bychom slavili stejně jako vy v Čechách. Sešla by se celá rodina včetně babiček a dědečků. Prostě by to by to byla velká oslava s velkou rodinou," dodala matka dvou malých dětí, která doufá, že válka co nejdříve skončí.