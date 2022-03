Prodlouží se zřejmě i termín nově budovaného parkoviště v centru sídliště Michal, u vodárny.

"Budeme to řešit, termín je v ohrožení. Jde o parkoviště u vodojemu, kde má vzniknout 82 parkovacích míst. Firma nám tvrdí, že za peníze, které měla na stavbu, není schopna dílo dostavět, protože ceny vyletěly nahoru nebo jsou nepředvídatelné," potvrdil sokolovský místostarosta Jan Picka.

Problémy má i rekonstrukce základní školy v Rokycanově ulici, která je nejstarší školou v Sokolově sídlící v historické budově. "Začíná nás dohánět to, co se děje kolem nás. Zrovna nyní řešíme zakázku, kdy se nám do výběrového řízení na rekonstrukci ZŠ Rokycanova nepřihlásila ani jedna firma. Jednou z příčin mohou být samotné práce ve staré budově, které na sebe musejí navazovat. Daleko víc si ale myslíme, že firmy se bojí jít nyní do rizika, protože neví kolik dají za materiál, kolik je to bude stát," říká Picka.

Město to ale nevzdává, opět vypíše výběrové řízení a navíc bude obvolávat či písemně upozorňovat firmy, že zde taková zakázka je a mohou se o ní přihlásit. rekonstrukce nejstarší školy ve městě je rozdělena do čtyř etap a čtyř let. začínat by se měla tělocvičnou. Na řadu přijdou nová topení, elektroinstalace, voda, odpady, dlažby a další.