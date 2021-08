Tomáš Sluka, rodák z Chebu je na Filipínách už od roku 2015, kde zakotvil po delší pracovní dovolené. Našel si tam partnerku a poté přišel na svět i jeho čtyřletý syn. Jelikož nebyli s partnerkou oddaní, tak se na něho vztahují zákony jako na pouhého turistu a on musí po třech letech vycestovat, aby se mohl zase vrátit. Naposledy vycestoval v roce 2017. To ještě bylo vše v pořádku, koronavirus teď ale všechny současné plány překazil.

Můžete nám přiblížit situaci z roku 2017 a situaci, která nastala teď?

V roce 2017 jsem musel vycestovat z Filipín, abych splnil zákon, který se vztahuje na všechny turisty, a to po těch zmiňovaných třech letech. V tu dobu to bylo ještě v pořádku. Moje maminka tam za mnou jezdila jednou za půl roku, aby viděla svého vnoučka. V roce 2020 ale přišel kovid a cestování nebylo možné.

Když jste vycestoval v roce 2017, další odlet se plánoval na rok 2020?

Ano, odcestovat z Filipín jsem měl už v říjnu 2020, ale to byl problém i v u nás v Karlovarském kraji, kdy byly zavřené kraje kvůli pandemii. Na základě toho jsem požádal o nějaké speciální prodloužení pobytu, za což jsem musel zaplatit. Vzhledem k tomu, že byl kovid a o tuto výjimku žádal skoro každý, tak na úřadech byli úředníci na emigračním oddělení hodně zaneprázdnění. Tato situace trvala přibližně půl roku, než mi dali termín na odcestování do České republiky. V dubnu 2021 jsem se vrátil do Česka a okamžitě. Bylo ale okamžitě nutné zařizovat víza zpáteční. Zjistil jsem, že turisté absolutně nemají šanci vycestovat, ale měl jsem tu výhodu, že mám na Filipínách syna, takže díky tomu přistoupili na výjimku.

Zdroj: Youtube

Zažádat o příslušné dokumenty bylo jednoduché nebo komplikované?

Tak jednoduché to nebylo. Musel jsem na naší ambasádu poslat dopis. Pokyn zněl, že si mám poslat odůvodnění návratu na Filipíny. To odůvodnění měli poslat zase na DFA, což je ministerstvo zahraničních věcí Filipíny. Museli nám dát i speciální povolení. Na základě toho měla ambasáda udělat víza. Do onoho dopisu jsem připojil i svou matku s tím, že už dlouho neviděla svého vnuka, tudíž se chystáme na Filipíny oba dva. V tu chvíli jsme měli radost, protože to dovolili i mamince. Než jsem ale dostal toto povolení, trvalo to tři měsíce.

Jak vypadala Vaše cesta zpět do Filipín?

Z Prahy jsme letěli přes Dubaj do Hongkongu, tam byl docela velký problém. Osm hodin jsme tam řešili, že není něco v pořádku, dokonce nás chtěli poslat zpět, protože jsme neměli dopis od ambasády. Bohužel se to stalo tak, že filipínská ambasadorka v Česku udělala chybu. Potřebný dokument nám nedala a řekla nám, že víza díky QR kódu postačí, ale opak byl pravdou. Naštěstí jsme ji ale z Hongkongu nějakým způsobem dohnali a ona ten dopis přeposlala, takže nás pustili zase o něco dál. Přiletěli jsme do Manily a tam jsme měli další navazující let na Bohol, kde teď žiju. Jenže tam už úředníci zamítli další přesun kvůli povinné karanténě.

Kolik dní bylo v karanténě povinných a jaké je Vaše aktuální situace?

Povinných bylo deset dní s tím, že jsme z pokoje nemohli ani vylézt. Na to ale měla navazovat další čtyřdenní karanténa, jenže tady příběh nekončí. My jsme doletěli 1. srpna s tím, že jsme měli být v karanténě, ale 6. srpna tady v Manile vyhlásili lockdown. Takže všechny ostrovy byly kompletně zavřené, a to platilo i pro vzdušný prostor. Platilo to samozřejmě i pro přístavy. Pohybovat se mohli jen diplomaté nebo armáda. Tato situace měla trvat do 20. srpna, ale vláda vyhodnotila, že situace nebyla ještě přívětivá, takže to ještě prodloužili do 31. srpna, a to je teď naše aktuální situace.

A jak vypadá teď Vaše společné soužití s Vaší maminkou?

Když si tak vzpomínám, tak takhle dlouho jsme ještě spolu nikdy zavření nebyli, ale máma je dost chápavá a velmi otevřený člověk, takže to zvládáme. Máme internet, takže si každý děláme, co chceme, já jsem teď začal natáčet svůj YouTube kanál, který můžete najít na "SLUCZEK FROM CZECH", takže máme práci s videi. Večer se díváme na nějaký film a vaříme si dle místních možností, tak to docela jde. Maminka pracuje na dálku protože dělá v nakladatelství. Její pozice inzerentní manažerky jí umožňuje alespoň pracovat odkudkoliv. Jenže má zpáteční letenku 7. září. Pokud se nám ale poštěstí 1. září odcestovat ke mně domů, tak tam je dost možné, že i tady bude nutná nějaká karanténa, takže si ten pobyt bude muset určitě prodloužit, aby alespoň svého vnoučka na chvíli viděla. Jediné, co si teď přejeme, aby to už bylo za námi a já viděl svého syna a maminka svého vnuka.