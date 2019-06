Podle informací Deníku bylo děvče, které pochází z Karlovarska, na útěku z diagnostického ústavu v Plzni. Zhruba před pěti měsíci mělo na diskotéce v Chebu sex s dosud neznámým mužem, který nezůstal bez následků. „Dívka, která byla dlouhodobě na útěku, k nám byla umístěna soudem, a to doslova před několika dny. Vůbec nic o ní nevíme. Ale když jsme zjistili, co se na útěku stalo, tak jsme to okamžitě začali řešit. Vzali jsme ji ke gynekologovi, kde se podezření na těhotenství potvrdilo,“ řekla Deníku ředitelka dětského domova v Plzeňském kraji, kde školačka minulý pátek skončila, když se ji podařilo zadržet. Tam ale zůstat nemůže.

Teď by měla být co nejdříve převezena do výchovného ústavu v Černovicích, kde se specializují na těhotné dívky a nezletilé matky. „Čeká ji speciální program, který je zaměřený právě na těhotenství, na péči o dítě. Je tam příprava na porod, na zvládnutí poporodních stavů. Začne se s ní pracovat jako s maminkou s dítětem, jako s rodinou, samozřejmě neúplnou, hledají se cesty, jak do toho vtáhnout otce, pokud to jde, napravují se vztahy s rodinou,“ vysvětlil ředitel ústavu Josef Michálek. Doplnil, že v minulosti měli v Černovicích i mladší maminku – teprve dvanáctiletou. „Mladší patnácti let je zhruba jedna z třiceti dívek, které k nám přicházejí. Řekněme dva případy do roka. Jsou to děti, které mají děti, potřebují proto speciální přístup,“ dodal Michálek.

Případem se vzhledem k věku dívky zabývá i policie. „Případ šetříme pro podezření ze spáchání trestného činu pohlavní zneužití,“ potvrdila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.