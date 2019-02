Trolejbusy v Mariánských Lázních pomalu, ale jistě dosluhují a jejich ´kariéra´ skončí přibližně za čtyři roky. A tak už léta město řeší obnovu vozového parku. Poslední žádost o dotace na pořízení nových trolejbusů bohužel pro Mariánky nedopadla. Město ztratilo v hodnocení body za to, že má čistý vzduch. Nyní městu svitla naděje, výzva by měla být znovu otevřena.

„Ucházeli jsme se o dotaci na pořízení osmi trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v celkové výši šestadevadesát milionů korun,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Dostal jsem několikrát informaci, že dotační titul, ve kterém jsme neuspěli, bude nově otevřen a budou do něho dosypány finance. Tak aby všichni účastníci, kteří nebyli úspěšní, byli uspokojeni. Dopravní podnik pracuje na tom, aby bylo zajištěno úvěrování,“ uvedl starosta.

Mariánské Lázně si chtějí počkat také na to, zda bude vypsaná výzva v rámci programu Restart. Ten je určený pro strukturálně postižené regiony. Pokud by byla výzva vypsaná na bezemisní vozy, Mariánské Lázně by se snažily získat dotaci na další dva trolejbusy.

Dosluhující trolejbusy ale nejsou tím jediným, co město pálí. Problém je i stav trolejí v ulicích a měnírny. Obnova měnírny by měla vyjít na zhruba sedmadvacet milionů korun. Další desítky milionů pak musí Mariánky hledat na obnovu trakčního vedení.

Trolejbusy jsou v posledních letech hodně diskutovaným tématem. Město už v minulosti řešilo, zda trolejbusy zachovat, či nikoli. Nechalo si dokonce zpracovat studii, na jejímž základě se rozhodlo soustředit se na elektromobilitu. „Pak byla otázka, jde zachovat trolejbusy, nebo se zaměřit například na elektrobusy?“ řekl Martin Kalina. Našlo se hodně příznivců a také odpůrců trolejbusů. Nakonec ´zvítězily´ trolejbusy. „Vzhledem k charakteru Mariánských Lázní a kopcovitému terénu nám nebylo doporučeno, aby byl kompletní vozový park obsluhován elektrobusy,“ přiblížil starosta. Trolejbusy, které chtějí Mariánské Lázně nakoupit, jsou s bateriovým pohonem a mohou určitou vzdálenost, přibližně desítky kilometrů, ujet i bez nutnosti trakčního vedení.

Trolejbusy se v Mariánských Lázních poprvé rozjely v roce 1952. Prvními vozy, které vozily mariánskolázeňské cestující, byly trolejbusy typu Škoda 7Tr. V první etapě existovala síť vedoucí od nádraží ke Goethovu náměstí.