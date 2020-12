Jakmile popelnicové stání uklidí, další den je tam znovu nepořádek. Případů začalo přibývat i s tím, jak je nyní více lidí doma a pracují kvůli koronaviru z domova. Vedoucí střediska svozu odpadů Michal Polák je zatím bezradný. Nikoho se nepovedlo chytit přímo při tvorbě nepořádku, takže nebylo koho pokutovat.

„Nejvíce nepořádku dělají lidé zejména na sídlištích, kde nechávají u popelnic velkoobjemový odpad, skříně a podobně. Není týden, kdybychom nemuseli tato stání uklízet,“ sdělil Michal Polák.

Binec však nechávají čím dál více i obyvatelé centra.

„Není výjimkou, že musíme s nepořádkem kolem popelnic bojovat i v centru. Každou chvíli někdo volá, že je kolem kontejnerů nepořádek. Bohužel málokdy se ale dozvíme, kdo ho přesně udělal, takže městská policie nemá koho pokutovat,“ postěžoval si Michal Polák.

Část nepořádku kolem kontejnerů dělají také bezdomovci. V odpadcích hledají zbytky a s úklidem si hlavu nedělají.

„Bohužel jsme si pravděpodobně obyvatele města rozmazlili. Od začátku, co svoz odpadu má na starost Chetes (Chebské technické služby), jsme při každém zavolání odjeli kontejnerové stání uklidit, abychom občanům vyhověli a oni si tak zvykli na to, že když udělají binec, tak ho někdo uklidí. Začali to brát jako samozřejmost,“ myslí si Michal Polák.

Teď chce vedení svozu odpadů vymyslet způsob, jak lidi přimět, aby nepořádek u popelnic nebyl. „V Roudnici nad Labem vymysleli jednoduchý recept, tři týdny nebudou odvážet nepořádek od kontejnerových stání, aby tamní obyvatelé věděli, co všechno dokáží udělat. Nic takového samozřejmě v Chebu nechystáme, ale nebylo by na škodu, kdyby si lidé uvědomili, kolik práce pro ně děláme a oni si toho neumí vážit. Nevím, jak je přimět, aby nám práci nekomplikovali,“ konstatoval Michal Polák.

Za vytváření bince u kontejnerových stání přitom hrozí tučná pokuta. „Za přestupek znečistění veřejného prostranství se podle zákona o některých přestupcích v platném znění uloží pokuta do 30 tisíc korun,“ sdělil Pavel Sýkora vedoucí oddělení přestupků chebské radnice.

Obyvatele nepořádek u popelnic štve, ale tvrdí, že někoho chytit je nemožné. „Bordel je tady často, Chetes přijede, věci odveze, ale za pár dní je to tu znova,“ sdělila Jiřina Čermáková z chebského sídliště Skalka. „Nevím, proč to lidé dělají. Popelnic je tu mnoho a vyváží se pravidelně. Nikdy se ale asi nepřijde na to, kdo ten nepořádek dělá. Večer tu nic není, většinou se to tu objeví v nočních hodinách. Viděla jsem u popelnic, koberce, stolky a mnoho dalšího,“ dodala Jiřina Čermáková.