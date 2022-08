Úředníci a vedení Sokolova při dotazu na termín dokončení lávky už jen bezmocně krčí rameny s tím, že bližší a přesnější informace podá ministerstvo financí, které akci řídí. Město samo už by mělo celou věc rádo za ukončenou a stavbu otevřenou. Podobné reakce přicházejí i od stavařů. Ti Deníku odpověděli jednou. Poté na dotazy nereagovali s tím, že to mají zakázané od svých nadřízených. Přitom jen pravdivě a věcně informovali o stavu věci. Nedostatek materiálu, zimní období, kdy nelze provádět některé práce, válka na Ukrajině. To byly důvody, kvůli kterým se žádalo o prodloužení termínu. O prodloužení termínu je zažádáno i v těchto dnech. Přesto ministerstvo financí slíbilo, že by mohlo být hotovo do konce tohoto roku.

Mezi romskými rodinami v Sokolově panuje napětí a nervozita. Kde budou bydlet?

"Termín dokončení výstavby byl průběžně upravován vzhledem k skutečnostem, které se vyskytly na stavbě, i vzhledem k některým chybám a nepřesnostem projektu. V neposlední řadě posun termínu dokončení ovlivnila i pandemie a současné dynamické změny cen. Otevření lávky je v kompetenci právnické osoby – města Sokolov. V současné době probíhá proces vedoucí k uzavření pátého dodatku ke smlouvě, který předpokládá další prodloužení doby plnění. Lze předpokládat, že dle tohoto dodatku ke smlouvě by měla být lávka dokončena nejpozději do konce letošního roku," řekl mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

Ministerstvo financí si je podle něj vědomo, že občané Sokolova čekají na dokončení lávky, a činí všechny kroky pro to, aby stavba pokračovala i v této době významných ekonomických změn, zdražování energií a podobně.

"Zároveň však musí dohlížet na efektivitu a hospodárnost vynakládání veřejných prostředků a je povinno postupovat v souladu s uzavřenou realizační smlouvou a právními předpisy, zejména zákonem o zadávání veřejných zakázkách," dodal mluvčí.

Celkové náklady jsou zhruba 58 milionů korun a Sokolov zaplatí 1,8 milionu. Původní projekt počítal s mnohem vyšší částkou, 70 milionů korun. Došlo proto k přepracování projektu. Lávka je spojnicí s Jižním lomem. V současné době jde o jednu z rekreačních oblastí, která propojuje vodácké tábořiště, park, meandr řeky Ohře a na druhém břehu Staré náměstí. Do budoucna se v lokalitě počítá s rodinnými domky či s pozemky pro drobnou výrobu. „Název lávky je odvozen z minulosti, kdy se za přecházení vybíraly krejcary,“ řekl ředitel muzea Michael Rund.

Základní parametry nové Krejcarové lávky:

Celková délka lávky v hlavním směru 141 m

Celková délka boční lávky 43 m

Šířka boční lávky 2 m

Šířka mostovky v místě nástupu 3 m

Šířka mostovky u střední podpory 7 m