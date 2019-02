Prameny - Už to vypadalo, že Prameny začnou fungovat jako každá jiná obec. Měly se totiž dočkat odblokování obecních účtů.

Obec Prameny | Foto: Deník / Jana Bežáková

Obec bude mít ale i dál zablokované účty, dohoda na bezúročnou dlouhodobou půjčku je zřejmě passé a Pramenům budou dál naskakovat úroky ve výši 113 tisíc korun měsíčně. Důvod? Návrh na předběžné opatření a žaloba na neplatnost kupní smlouvy. Padlo i trestní oznámení, které podalo opoziční hnutí.

Jablkem sváru jsou pozemky s vrty, které zastupitelé schválili prodat za deset milionů ruskému věřiteli, společnosti Real Aspekt, pro jeho firmu Sangerberg. Zároveň došlo k dohodě, že zbytek dluhu zaplatí obec věřiteli do listopadu. Na zbytek pohledávky chtěly Prameny získat dlouhodobou bezúročnou půjčku od Ministerstva financí.

Jenže o pozemky měla zájem také společnost Karlovarské minerální vody (KMV). A nabízela za ně trojnásobek. Rozhodnutí zastupitelstva se jí nelíbilo, a tak se rozhodla jednat a podat žalobu. „Obec vyhlásila záměr prodeje jedinému konkrétně určenému zájemci, ale nevysvětlila důvody pro rozdíl v ceně,“ vyjádřila se k postupu společnosti PR manažerka Andrea Brožová. „Obec se rozhodla akceptovat nabídku společnosti Sangerberg group, ačkoli žádná formální nabídka nebyla nikdy prezentována.“

Nabídka KMV nebyla podle jejích slov zastupitelstvem Pramenů projednána a její projednání bylo odmítáno pro absenci souhlasu věřitele a exekutora. „Tímto souhlasem však nedisponovala v okamžik schválení prodeje ani v okamžiku podpisu kupní smlouvy ani společnost Sangerberg. Z toho vyplývá, že podmínky prodeje nebyly stanoveny pro všechny zájemce stejně. Kupní smlouva obsahuje i převod vrtů, které jsou jako samostatná věc nepřevoditelné,“ uvedla Andrea Brožová.

Dále podle KMV obec Prameny chybně vyhlásila záměr prodeje a činila v rozporu se zákonem o obcích změny v již vyhlášeném programu jednání zastupitelstva.

Zásadním argumentem společnosti je i to, že Prameny rezignovaly na maximalizaci výnosu z prodeje svého majetku alespoň aktualizací znaleckého posudku. „Úlohou představitelů obce bylo minimálně aktualizovat tento znalecký posudek a vyvinout tak maximální snahu o co nejvyšší příjem pro obec. To se nestalo. Počínání současného vedení obce Prameny nelze hodnotit jako jednání řádného hospodáře,“ uvedla Andrea Brožová.

Prameny tak zřejmě na dlouhou dobu zůstanou tam, kde po celá dlouhá léta byly. Obecní účty a majetky budou nadále blokované, Prameny nebudou moci podávat žádosti o dotace a nebude zřejmě možné ani počítat s pomocí od ministerstva. „Ministerstvo financí budu informovat o aktuální situaci, ale nemyslím si, že nyní bude možné získat návratnou finanční výpomoc. Nesplňujeme totiž požadavky,“ uvedla starostka Michala Málková.

Podle slov starostky ale nebylo jiné řešení než uzavření kupní smlouvy s ruským investorem, který je také jediným věřitelem obce Prameny. „Občané věděli před volbami, jakou cestou se vydáme, a dali nám důvěru a mandát pokračovat v tom, co jsme předem deklarovali. Tedy uzavřít dohodu s věřitelem a žádat Ministerstvo financí o návratnou finanční výpomoc. Za této situace to nejspíš nebude možné splnit, což je mi velmi líto,“ řekla starostka. „Občané, kteří více jak deset let čekají, že si odkoupí obecní pozemek, budou muset počkat, než skončí soud,“ povzdychla si Michala Málková.

Kromě žaloby padlo i trestní oznámení. To podala jedna ze tří opozičních zastupitelek z hnutí Prameny Šťastné a Veselé. „Jsme přesvědčeny, že tým pod vedením paní starostky svými rozhodnutími obec významně poškodil. Proto jsem navštívila ředitelku Odboru dozoru a kontroly veřejné správy na Ministerstvu vnitra a podala jsem podnět k prošetření a po poradě s těmito úředníky jsem na Státním zastupitelství v Chebu podala trestní oznámení,“ řekla zastupitelka Anna Fábiková.

Než celá záležitost skončí, může trvat i roky. Jednou z možností je i dražba pozemku. „To ale neřeší komplexně dluh obce. Obec bude platit náklady exekuce, na které nemá. A také padá varianta uzavření dohody s věřitelem,“ dodala starostka.