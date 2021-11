Národní kulturní památka Důl Jeroným v Čisté u Rovné je unikátním svědkem hornické kultury a dovednosti našich předchůdců. Přitahuje čím dál tím víc návštěvníků doslova z celého světa. Výjimkou nejsou ani turisté z daleké Číny nebo Japonska.

Důl Jeroným. | Foto: Foto: Muzeum Sokolov

Před pěti lety to bylo pár stovek lidí. Letos v srpnu jich bylo v dole už přes pět tisíc. A další tisíce zůstávají nahoře v tamním infocentru. Co stojí za takovým zájmem a na co se mohou návštěvníci těšit v budoucnosti, nastínil ředitel sokolovského muzea, které důl spravuje, Michael Rund.