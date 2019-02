Podpořit zahradu v soutěži může každý prostřednictvím internetového hlasování. „Ty staré prostory byly nevyhovující a ne příliš využívané. Místo nich vznikly dvě venkovní výukové učebny, které nyní mohou využívat žáci od 1. do 9. ročníku a v odpoledních hodinách i veřejnost,“ přiblížila zahradu ředitelka základní školy Hana Žáková.

Každá z venkovních učeben má svá specifika. Jedna je svými prvky vhodná spíše pro děti z 1. stupně, druhá svým naučným zaměřením zase spíš pro žáky starší. Chodovská zahrada v přírodním stylu nabízí lezeckou stěnu, malý amfiteátr pro vystoupení a přednášky, skluzavku, stolky se šachovnicí, vzduchovou trampolínu a řadu dalších herních prvků.

V naučné části se zase žáci seznámí s přírodními jevy a zákony. „Velké přestávky děti z 1. stupně tráví pravidelně venku. To samé chceme zavést i na druhém stupni, který zahradu využívá i pro výukové hodiny,“ upřesnila ředitelka Žáková. V odpoledních hodinách od 1. května do konce září má do zahrady přístup i veřejnost, a to i o víkendech a v době školních prázdnin.

Vybudováním zahrady proměna prostoru ale neskončila. Škola by ráda navázala zbudováním sadu, který by vyrostl místo starších ovocných stromů za školou. A součástí zahrady je i nevzhledná stěna. Škola vloni vyzvala zdejší sprejery, aby se přihlásili se svými nápady, jak stěnu ozdobit graffiti. „Nakonec jsme oslovili jednoho varského umělce. Rozpočet na výzdobu se ale vyšplhal skoro na 150 tisíc, což jsme nečekali. Rozhodně ale chceme i tenhle záměr realizovat,“ podotkla ředitelka. „Zahrada je určitě unikátní v našem kraji, ale řekla bych, že nejenom v kraji, možná v celé republice,“ je přesvědčená.

Zahrada je nyní zazimovaná, slavnostně se otevře opět 1. května, kdy škola připravuje i projektový zážitkový den, dopoledne pro chodovské školy a školky a odpoledne pro veřejnost.

„Zahrada ekologického centra Chodov byla vybudována v rámci česko-německého projektu o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže Na stopě klimatu. Na akci se podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ doplnil mluvčí Chodova Martin Polák.

Národní putovní výstava putuje po celé republice, do 28. února je ještě k vidění v Ostrově, hlasovat ale můžete až do 30. dubna na www.cestamipromen.cz/hlasovani. Nejhezčí proměny jsou každoročně oceněny. Bližší informace o zahradě: www.zs3chodov.cz, www.facebook.com/3zschodov.