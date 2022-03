"Na akci se přihlásilo hned sedm firem, což nás příjemně překvapilo. Zrealizovat ji chceme od března do července tohoto roku. Každé další nové místo, které zde vznikne bude dobré," říká místostarosta Jan Picka. Kolik jich přibude nových je otázkou. Nyní se tam parkuje takzvaně na divoko a špatně stojící auta jsou mnohdy terčem anonymních oznamovatelů. Městská policie musí na tato oznámení reagovat a některé řidiče pokutovat. Při stavbě vznikne další stanoviště pro podzemní kontejnery. Sokolov má několik projektů na stavbu dalších parkovišť.

Lidé v Sokolově o parkování hojně diskutují. Někomu vadí nedostatek parkovacích míst, jinému jejich budování na úkor zeleně. V minulosti město vytipovalo lokality, kde by se mohly parkovací plochy rozšířit. Na stavbu nových parkovišť není ve městě místo. Komise složená z úředníků města a dopravních policistů přednesla několik záměrů. A někde se ozvaly protesty.

Vytipované lokality prošly sítem územního plánu a některé z nich byly vyškrtnuty. Další budou a jsou budovány a u některých se narazilo na odpor občanů.

„Pracovní skupinu jsme utvořili hned na začátku volebního období. Hledala místa, kde se dá parkování rozšířit. Měla opravdu nelehkou práci,“ říká Picka.

Lidé argumentovali tím, že by to byl velký zásah do tamní zeleně. Jinde zase mají vybudované dětské hřiště. Ze strany města šlo jen o studie, které braly v potaz případný odpor ze strany občanů. Proti nim však vystupují další nájemníci, kteří je naopak chtějí.

Parkování na úkor zeleně odmítli i obyvatelé sídliště Michal. Na tamní louce sice parkovací plocha vznikla, ale mnohem menší, než byla v původním projektu.

Vedení města však slibuje řidičům každým rokem několik desítek parkovacích míst navíc. Půjde zejména o lokality na sokolovských sídlištích. Nebudou se však stavět nová, ale rozšíří se ta současná. Ve městě a zejména na sídlištích už moc možností na parkovací plochy není. Jediným řešením jsou zřejmě parkovací domy, jejichž pořizovací cena je však velmi vysoká.

Současné vedení města slíbilo do konce svého volebního období rozjet či dokončit několik projektů, které tlačí samotné město nebo jsou trnem v oku obyvatelům Sokolova. A parkování mezi nimi nechybí.