Sokolov – Velmi úspěšné sokolovské Divadlo bez zákulisí zve mezi sebe každého, kdo má pocit talentu. A nemusí jít pouze o herce.

Jedna z mnoha her ochotníků. | Foto: Deník / Cichocki Roman

Ochotníci hledají herce, kostyméry, osvětlovače a další. Pokud vás láká divadelní prostředí, hledají možná právě vás. Lucie Zemková zájemcům nastínila v článku, co sokolovské ochotníky čeká v tomto roce či co podobný koníček obnáší. Zároveň vyzvala zájemce všech generací, ať neváhají a přijdou mezi partu ochotníků.

„Do konce roku zkoušíme v režii Martina Volného dvě hry. První by měla mít premiéru v březnu a ta druhá koncem tohoto roku. A zejména do ní sháníme posily,“ říká Zemková. Zároveň prozradila, jak často ochotníci zkoušejí či kam cestují. Čas je zřejmě největší nepřítel sokolovských ochotníků, kterých je v současné době pětadvacet.

„Zkoušíme dle potřeby jednou až dvakrát týdně, dle možností. Na štace jezdíme do okolních měst a obcí. Dá se říct zhruba do těch 100 kilometrů. Jednou do roka vyrazíme i na Moravu či do jižních Čech, kam nás zvou,“ říká Zemková. Podle jejích slov uvítají každého zájemce, který má pocit talentu. „Rádi bychom omladili soubor, ale přijít může každý, bez rozdílu věku. Pokud někdo nechce být vyloženě herec a chtěl by být členem souboru, ať přijde též. Jsou lidé, kteří nechtějí být vidět. U nás mohou například mluvit loutkové divadlo, které pod nás spadá, nebo například malovat,“ konstatuje Zemková.

Divadelníci hledají posily na pozicích herec, kostymér, scénograf, nápověda, zvukař, osvětlovač, vodič loutek. Konkurz se koná ve středu 17. ledna v 18 hodin na loutkové scéně MDK Sokolov, jež je hned vedle tamní zimní zahrady. A divadlo v Sokolově táhne. Od roku 2017 je téměř nemožné sehnat si předplatné.