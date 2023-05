/VIDEO REPORTÁŽ/ Ruce nebo nohy mají svázány postižením, mnohdy jsou upoutáni na vozík a vždy jsou odkázáni na pomoc druhých, přesto, nebo možná právě proto dokáží vytvářet pohledná umělecká díla. Vznikají tak obrazy krajin, zátiší, portréty lidí i zvířat. Řeč je lidech s pohybovým omezením, kteří se každoročně už přes dvě desetiletí, setkávají v Mariánských Lázních na Festivalu porozumění a jsou z různých koutů republiky.

Ústy malovali na festivalu v Mariánských Lázních, některá díla tvoří i měsíce | Video: Antonín Hříbal

Třídenní festival zahájil v úterý hudební pozvánkou na kolonádě a ve středu pokračoval v Lesním mlýně dramatickou dílnou studentů a divadelníků plzeňského souboru JOHAN. Večer vernisáž už tradičně otevřela herečka a moderátorka Bára Štěpánová.

Druhý festivalový den malovala obraz ústy také Veronika Svatošová z Karlových Varů. „Neměla jsem s sebou nic rozpracovaného, tak jsme začínali úplně od začátku. Maluju citróny, jsou takové veselé a svěží,“ řekla Veronika, která se malování ústy věnuje od úrazu dvacet tři let. „Potřebuju vždy jen podat štětec do úst a pomoci s namáčením do barev. Pracuju tedy s asistencí, která mi ale jen vše podává, jinak maluju sama.“

Jakub Hříbek dorazil až z Olšan u Šumperka, a jak prozradil, má rád kočky, které se objevily na jeho obraze. „Tvořím zde na obraze kluka, to jsem jako já, a lezou po něm kočky, protože já jsem milovník koček.“

Mariánské Lázně zahájily sezónu žehnáním pramenům i promenádou v kostýmech

Festival mohli navštívit zájemci a vyzkoušet si, jak jim půjde malovat ústy. K tomu byly připraveny stoly, barvy a vše potřebné včetně nutnosti zavázat si ruce za zády. To vyzkoušely i děti zdejších škol. „Máme zde výtvarnou festivalovou dílnu, na kterou jsme pozvali také malíře malující ústy a nohama. Včera jsme otevírali vernisáž obrazů a dnes si zájemci mohli vyzkoušet jaké to je, malovat obraz právě ústy nebo nohama,“ uvedl za organizátory Josef Slowík. „Malování je sice trochu relaxace, ale nesmírně náročné. Vytvoření obrazu mnohdy trvá dlouho. Někteří mají takové zdravotní problémy, že dílo jim zabere týdny i měsíce. Což také znamená, že obrazy neprodávají, koupit je možné reprodukce nabízené před Vánoci nebo Velikonoci,“ dodal.

Festival porozumění je příležitostí k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení a jeho pořadatelem je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, spolek Mnichov. První ročník festivalu se konal v roce 2001 a zahájený byl v mariánskolázeňském městském divadle představením pražského souboru mentálně postižených herců Úsměv.

Letošní závěrečný večer hudby a humoru se odehrál v hudebním klubu Dyleň.