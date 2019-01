Sokolov – Útulek pro kočky v Sokolově nebude nová stavba, jak město slíbilo.

Dosavadní azyl sokolovských koček je v maringotce | Foto: Deník / Roman Cichocki

Bude stát trošku jinde a bude vybudován rekonstrukcí stávajících garáží Sokolovské bytové. Stavební úřad totiž nepovolil novou stavbu kvůli vysoké zastavěnosti areálu kláštera, kde bude útulek sídlit.

„Umístění útulku pro kočky bylo konzultováno se stavebním úřadem. Vzhledem k příliš vysoké zastavěnosti a ozelenění plochy areálu Sokolovské bytové nebylo možné vybudovat novostavbu v jižním cípu areálu. Bylo vytipováno a odsouhlaseno nové umístění útulku pro kočky ve stávající budově garáží,“ potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Původní garáž bude stavebně upravena, zateplena, bude vybudován nový systém vytápění, vnitřního vodovodu a kanalizace. V objektu útulku vznikne místnost pro příjem, zázemí pro obsluhu včetně sociálního zařízení, sklad a přípravna krmiva, odchovna a izolace. Chybět nebude samozřejmě velká místnost pro kotce s kočkami ani zvířaty oblíbený venkovní výběh. Ten bude vybudován jako oplocený. Celkové náklady jsou spočítány na 2 miliony korun.

Důstojnější zázemí nejen pro kočky, ale i dobrovolníky, kteří se o ně starají, slíbilo vedení města Sokolov spolku Láskou ke kočkám již dávno.

Původně chtěli poslat 350 tisíc korun na vylepšení zázemí. Nakonec však město neposlalo spolku nic. Důvod byl prostý. Po zjištění, co vše by mělo podobné zařízení podle předpisů splňovat, muselo město sáhnout hlouběji do kapsy. Konkrétně pro dva miliony korun. A tyto peníze nebyly kryté rozpočtem města. proto je museli poté schválit zastupitelé.

Nyní se o opuštěné kočky starají dobrovolníci. Den co den, nehledě na víkendy či svátky, tráví v sokolovském kočičím útulku. Jednou z nich je Anna Hromádková.

Každé dopoledne vyráží za kočkami, aby jim poklidila a navařila, popřípadě zařídila ošetření u zvěrolékaře. Dělá to již pátým rokem z lásky ke zvířatům, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Spolu s ní se o kočky stará i Anna Křehlíková. A přidávají se další.

Kočky jsou nyní ve staré maringotce. Podařilo se vybudovat alespoň chráněný výběh.

Sokolovský spolek Láskou ke kočkám tvoří dobrovolníci. Kapacita útulku je přeplněná, další kočky mají dvě dobrovolnice doma. O další se chodí starat po městě, protože už se jim domů ani do útulku prostě nevejdou. „Nejvíce opuštěných koček je zřejmě na sídlišti Michal v Sokolově, a to až dolů ke koupališti, a v ulici U Divadla,“ konstatuje jedna z dobrovolnic.