Sokolov – Lekl se petardy a utekl. Pomozte, prosím, s hledáním. Podobných zpráv jsou zejména před silvestrem a po něm plné sociální sítě. Se psy, kteří se lekli a utekli, a také s takzvanými nechtěnými vánočními dárky má bohaté zkušenosti i Záchytné zařízení pro zvířata Městské policie Sokolov na Vránově.

Tito dva chlupáči stále čekají na své majitele. Fenka (světlá) – mladá kříženka severského plemene – pobíhala po Medardu. Starý chundelatý voříšek byl nalezen v Dolním Rychnově. | Foto: útulek

V současnosti má útulek zcela naplněnou kapacitu. Podle zaměstnankyně útulku Veroniky Fazekašové si většina majitelů přímo na silvestra svá zvířata zajistí. Na co se ovšem připravit nemohou, jsou rány před silvestrem a po něm. „Často i za bílého dne, při venčení, je schopen někdo hodit psovi petardu přímo pod nohy, nebo v jeho blízkosti odpálit rachejtle. V takovém případě se lekne a zpanikaří i ten nejhodnější pes,“ říká Veronika Fazekašová.

Ani Vránov neminuli předsilvestrovští uprchlíci, dva z nich ještě stále čekají v útulku na své páníčky. „Jedná se o psa – starého chundelatého voříška, nalezeného v Dolním Rychnově, a fenu – mladou kříženku severského plemene, volně pobíhající okolo Medardu. Věříme, že tito pejskové musí někde chybět,“ obrací se i na čtenáře s prosbou o informace o majitelích.

Zimní období je vždy pro provoz útulku velmi náročné. Bojují nejen s počasím, ale také s přívalem nechtěných pejsků. „Od září nacházíme a přijímáme nechtěné psy, aktuálně máme již plnou kapacitu,“ konstatovala zaměstnankyně útulku. Jak dodala, končí u nich většinou psi rok staří, kteří už přestali být malými roztomilými štěňátky, přichází ´psí puberta´a lidé najednou zjišťují, jak náročná je výchova a péče o ně.

„Zima pro nás naštěstí není jen smutné období kvůli přeplněnému útulku, najdou se i věci, které nás opravdu zahřejí u srdce. Jednou z nich je naše tradiční akce Vánoce pro opuštěné psy, kdy nám hodní lidé vozí dárečky pro naše svěřence v podobě kvalitních granulek, konzerv, psích mlsů, kloubních výživ, dek, matrací a pelíšků,“ ocenila Fazekašová. Za tyto dárky jsou pejsci i ti, co o ně pečují, vděční během celého roku. Pomáhat lidé mohou každý všední den od 14 do 16 hodin a o víkendech po domluvě i s venčením chlupáčů. Největší radost ale svěřencům útulku udělá nový domov. „Adopce psů z našeho zařízení je stále zcela zdarma, podmínkou je pouze osobní pohovor s osvojitelem a to, aby s pejskem byl plně kompatibilní a dobře si s ním rozuměl a zajistil mu do budoucna dobrou péči. Pes z útulku přinese zrovna tolik radosti, co koupené štěně, ne-li ještě více,“ věří.