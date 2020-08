V letošním roce se podařilo například opravit podvozky všech vozů na trati a zrekonstruovat několik metrů kolejí. Úzkokolejka se nachází nedaleko rezervace Soos.

„Vláčky jsou úžasné, vždy v létě vezmu vnoučata a jedeme se svézt, snažíme se tam zajet vždy o víkendu, když se jezdí. Navíc si pak zakoupíme lístek do rezervace a ještě se projdeme mezi mofetami. A v kiosku si koupíme něco na zub a jedeme domů, opět vlakem, který jezdí z Nového Drahova až do Chebu,“ uvedla Jana Nováková z Chebu.

Svézt se vláčkem je možné v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin. Odjezd ze stanice Soos je vždy v celou hodinu. Přičemž poslední jízda vyráží před 17. hodinou.

Navíc nedaleko vchodu do rezervace Soos se nachází stálá výstava, která na řadě panelů i trojrozměrnými předměty mapuje historii úzkorozchodných drah nejen na Skalensku, v Karlovarském kraji, ale i ostatních regionech České republiky.

„Byli jsme se povozit úzkokolejkou a pak jsme vyrazili i do muzea. Organizátoři to mají dobře zpracované. V muzeu jsou fotografie starých vláčků, spousta informací o těžbě kaolínu a dalších surovin v okolí, je to úžasné,“ sdělila Anna Maierová z Chebu.

Úzkorozchodné dráhy v okolí Skalné mají velice bohatou a zajímavou historii.

Jejich existence se datuje od přelomu 19. a 20. století, kdy byl zahájen provoz na Halštrovské dráze, železnici z Tršnice do dnešních Lubů. A právě úzkokolejky sloužily k dopravě keramických jílů a dalších surovin. V letošním roce slaví úzkokolejná dráha 9. výročí provozu.

„Před letošní sezonou se nám povedlo opravit přibližně osmdesát metrů trati a stihli jsme to ještě před koronavirovou krizí,“ informoval ředitel úzkokolejky Petr Hošek.

„Sezonu jsme zahájili o měsíc později kvůli koronaviru. Poslední víkend, kdy vlak pojede, bude 20. září, následně nás čeká oprava jedné z výhybek, což nám zabere více času, a jezdit se bude až další rok,“ poznamenal ředitel.

Mimo jízdy vlakem si mohou lidé v zázemí úzkokolejky prohlédnout i jednotlivé úzkorozchodné vláčky ze skoro celé Evropy. Je tam například i vůz, kterým se v minulosti vozilo dříví. Má v sobě díry, jimiž voda ze dřeva odtékala. Je tam i vozík z lanové dráhy z Ostravska.

„V tuto chvíli opravujeme další lokomotivu v dílně. Zbývá nám opravit jenom pár detailů a pak by mohla lokomotiva na úzkokolejce zase jezdit. Musíme opravit zejména elektroinstalaci,“ dodal Petr Hošek.

Úzkorozchodná dráha Kateřina má rozchod kolejí pouhých 60 centimetrů. Jde o jednu mála dochovaných systémů na našem území. Jezdila tady po okolí už před 100 lety.