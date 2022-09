„Cheb je město s tisíciletou historií a právě v září si připomínáme jeden z milníků jeho existence, a to 700. výročí zástavy králi Janu Lucemburskému, díky níž se Chebsko stalo trvalou součástí Českého království. I to bylo jedním z důvodů, proč bylo naše město pro letošní rok poctěno pořádáním Národního zahájení Dnů evropského dědictví,“ vysvětlil starosta Chebu Antonín Jalovec.

Na akci zavítaly stovky místních, lidé oděni do dobových kostýmů i návštěvníci z Německa. Připraven byl bohatý program na mnoha místech. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad přivítali krále Jana Lucemburského, právě tam byly v 10 hodin zahájeny i Dny evropského dědictví spojené s udělením titulu Nositel tradice lidových řemesel, jejichž ukázky byly k vidění ve stáncích.

Soustružení dřeva na unikátní replice pružinového soustruhu předváděl na náměstí u Špalíčku Jan Kozel, člen středočeského historického spolku Danar, který se účastní podobných akcí po celé republice. Kolemjdoucí mohli sledovat, jak na stroji tvoří dřevěné misky i jiné nádoby. „Takto nejspíš soustruh vypadal ve středověku na našem území. Daly se na něm kromě misek obrábět třeba i kusy nábytku,“ řekl Deníku Kozel. Spolek v Chebu lidem předvedl i další autentická řemesla, například práci kováře či hrnčířek.

Do kostela sv. Kláry na Františkánském náměstí si mohli přijít návštěvníci prohlédnout výstavu replik korunovačních klenotů. Ve špejcharu v Hradební ulici se otevřela tesařská dílna s ukázkami tradičního řemesla a s modely krovů. Rytíři a sokolníci opanovali Chebský hrad, nechyběly ani rytířské turnaje.

V turistickém infocentru nahlíželi lidé do dvou historických kronik. Tam jim kronikář Jindřich Josef Turek, který tři desítky let vede kroniku města Chebu, spolu s historikem Milošem Říhou podával poutavé informace o historii kronik i dalších příbězích. „Obě kroniky jsou velmi staré. Jedna je z počátku a druhá z konce 18. století. Poznáte to na stylistice, gramatice, slovní zásobě. Vlastně i na písmu, které je nyní v podstatě nečitelné,“ uvedl Miloš Říha s tím, že nejstarší dochovaná chebská kronika s ilustracemi se datuje k roku 1560. „V Chebu máme opis, originál je uložený v Praze,“ zmínil.

V areálu chebské Krajinky čekal návštěvníky pivní festival. Zkrátka si nepřišli ani zájemci o prohlídky unikátních chebských krovů. Celou sobotu byly pro příchozí přístupné všechny památky.

Oslavy ukončil večerní koncert Městského dechového orchestru. Centrum města na závěr rozsvítil tzv. videomapping, který promítli na budovu radnice a další dva historické domy.