Letos se zúčastnila celkem čtyř závodů nejvyšší kategorie Českého poháru, kde obsadila páté místo v Pardubicích, druhé místo v Nejdku a Příbrami a poslední závod absolvovala v Hradci Králové, kde vyhrála, čímž se posunula na první místo národního žebříčku ve své kategorii nejmladší žačky.

Mladá krasobruslařka má trochu jiný život než děti v jejím věku. Této kariéře je přizpůsobený jak školní, tak i rodinný život. „Ve čtyřech a půl letech začala bruslit na rybníku, poté jsme ji přihlásili do školičky bruslení v Chebu. Terezka nejdříve do 8 let závodila za SK Kraso Cheb. Prvním rokem se jí věnovaly trenérky paní Soňa Kotrbáčková a Hanka Hoštová. Následně Terezku trénovala paní Petra Lehocká a do Chebu dojížděl v této době na páteční ranní tréninky i bývalý známý krasobruslař Oto Dlabola. Závody nižší kategorie dokázala vyhrávat, ve vyšší kategorii si dokázala vybojovat čtvrté místo, a to v Liberci roku 2019. Nyní dcera trénuje již druhým rokem v Ostrově opět pod vedením paní trenérky Hany Hoštové. V Ostrově je totiž závodní bruslení, není to jen o zábavě, tak se tam dcera stále zdokonaluje,“ říká otec a profesí lékař Petr Havránek.

Deník vyrazil do ulic a zeptal se Chebanů na vánoční strom, který vzbudil vášně

Život mladé krasobruslařky není jednoduchý. „Je to velká řehole. Samozřejmě musíme mít úlevu ze školy, ale jelikož má dobré výsledky, tak nám 1. Základní škola v Chebu vyhověla, za což jsme velmi rádi. Má žena Martina jezdí každý den s Terezkou do Ostrova na tréninky, kde mají děti čtyřhodinový blok. K progresu výkonnosti se dostávala i díky náročné suché přípravě, včetně online tréninků s ruskými trenéry, ke kterým došlo v posledním roce kvůli lockdownu. Jednalo se o různé fyzické aktivity jako je švihadlo, dále různá skákací, stabilizační a posilovací cvičení, nebo také skoky a koordinace,“ pokračuje.

Maminka se věnuje dceři naplno. „Já pracuji a manželka se stará a dohlíží na celý chod tréninků a příprav. Moje žena totiž zasvětila život dětem. Je moc důležité, aby dcera byla všude včas a měla veškerý servis. Museli jsme tak couvnout z manželky prací. Terezka do toho dělá i tenis, je takový sportovní multitalent. Dostává se na přední příčky ve sportu, který si vybere a jenž ji baví. Jen talentem se ale nahoru nedostaneme. Je to tvrdá práce a krasobruslení obzvlášť. Součástí přípravy a kompenzačních cvičení je například i balet, kalanetika, streetdance a pilates. Mladí krasobruslaři mají dokonce i hokejového trenéra na fyzickou přípravu. S tím ale samozřejmě koresponduje také rehabilitace a výživa celého organismu. Bez toho by to nešlo. Krasobruslaři často končí s problémy kolen, mají různé artrózy, poranění a podobně,“ vysvětluje tatínek Petr.

Nemocnice kvůli pandemii zastavila příjem objednávek na nové operace

„Do budoucna si přejeme, aby krasobruslení Terezku stále bavilo. Pokud by ji to nebavilo, tak by to ani fungovat nemohlo, protože krasobruslení je dřina veliká. Je skvělé, že Terezka má vedle sebe inspirující kolektiv. I to je moc důležité, protože ji to posouvá, takže velké posuny pozorujeme i díky kamarádkám z klubu, které se rovněž umisťují na nejvyšších příčkách ve svých kategoriích a právě i díky tomu se dokázala správně namotivovat a plnit si svůj sen, a to dostat se na olympiádu, třeba i jen dětí a mládeže. Tímto bychom také chtěli velmi poděkovat klubu SKK Ostrov, paní trenérce Hoštové a vlastně všem, co se na sportovním vývoji Terezky“ podílejí, "dodává.

Mladá krasobruslařská naděje Tereza Havránková se představí i na Mistrovství republiky v krasobruslení v březnu příštího roku v Mariánských Lázních.