V Chebu se už v srpnu otevírá nová zubní ordinace, bude tam i dentální hygiena

Nedostatek zubařů na Chebsku by měl pomoci vyřešit „Zubař na celý život“. To je totiž motto dentistů z AXION Dental Dock společnosti, která má svou praxi v Praze a už během srpna otevře novou pobočku i v Chebu, a to na adrese K Nemocnici 2381/2.

Ordinace v Chebu bude splňovat parametry zdravotnického zařízení světových kvalit. | Foto: Deník/Kateřina Butaki