Přijedou metalisté, zazní Verdiho hudba a Slavnosti svobody budou velkolepé – vždyť od osvobození Plzně uplyne 75 let. To je jen malý výběr z kulturních a zábavních akcí, které se v roce 2020 budou konat v Plzni a západních Čechách.

PLZEŇSKÝ KRAJ

„Přivezeme do Plzně britskou rockovou legendu UriahHeep. Vystoupí 30. ledna v Kulturním domě Šeříková na Slovanech,“ informuje Vladimír Sendler z agentury Pragokoncert. Ta v Plzni také pořádá Metalfest, který loni vyprodal lochotínský amfiteátr. Konat se tam bude od 5. do 7. června; dorazí například kapely Running Wild, Eluveitie či Soulfly nebo Joe Lynn Turner.

Mnoho kulturních akcí chystá Měšťanská beseda, kam například 30. května zavítá sólista Metropolitní opery v New Yorku a jeden z nejvýraznějších objevů světové operní scény Adam Plachetka. Spolu se souborem Czech Esemble Baroque a dirigentem Romanem Válkem přivezou klasicistní recitál.

Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni i v roce 2020 plánuje uvést každý měsíc dvě i tři premiéry. V únoru z Malé scény zazní písničky slavné americké punkrockové kapely Green Day's, 15. února tam má českou premiéru American Idiot. „Tak se jmenuje slavné album, která kapela vydala v roce 2004. Písničky na něm vlastně tvoří ucelený příběh a podle něj vznikl muzikál,“ uvádí dramaturg muzikálové souboru DJKT Pavel Bár.

V březnu budou v areálu DEPO2015 opět rozdány hudební ceny Žebřík. Velkolepý večírek za účasti známých kapel se uskuteční 13. března.

Plzeň si v roce 2020 připomene, že uplyne 75 let od doby, kdy ji osvobodila spojenecká vojska. Každoroční Slavnosti svobody budou tedy velkolepější. Potrvají od 1. do 6. května a přijedou i ti, kdo Plzeň osvobozovali – váleční veteráni.

Divadlo J. K. Tyla teprve před několika lety poprvé pořádalo Noc s operou. Operní hudba znějící pod širým nebem v lochotínském amfiteátru doplněná velkolepou show láká mnoho tisíc lidí. Letos tam 26. června zazní Verdiho opera Macbeth.

Festival Divadelní léto se ve dnech od 27. června do 23. července opět usídlí v Plzni na scéně U Ježíška. „Uvedeme komedii Shakespeare v Hollywoodu v režii Radovana Lipuse a v hlavních rolích s Kamilem Halbichem a Lumírem Olšovským,“ informuje ředitelka festivalu Marcela Mašínová. Dodává, že v reprízách bude uvedeni Švanda dudák s Ondřejem Rychlým v hlavní roli, jenž měl premiéru v roce 2019.

Na Klatovsko – hrad Švihov – 24. a 25. července opět zavítá festival České hrady.cz. Ohlášen je například Marek Ztracený, Dan Landa nebo Divokej Bill.

Chodské slavnosti neboli Vavřinecká pouť se v Domažlicích konají 14 – 16. srpna.

V srpnu by v centru Plzně opět měla znít živá muzika a konat se divadelní představení a performance. Festival Živá ulice se bude nově odehrávat pod taktovkou plzeňské agentury Nashledanou.

Mezinárodní Festival Divadlo Plzeň zavítá do krajské metropole ve dnech od 9. do 17. září už po osmadvacáté. Má přivézt to nejlepší, co se urodilo na divadelních scénách v naší republice i v Evropě.

Plzeňské oslavy vzniku republiky opět 28. října otevřou památky a jiná zajímavá místa za symbolické vstupné 28 Kč nebo zdarma.

Západočeská galerie v Plzni otevře 27. listopadu v Masných krámech výstavu s názvem Nad slunce krásnější – Plzeňská madona a krásný sloh. Představí na ní nejuctívanější a nejcennější umělecké dílo Plzně – madonuz opuky vytvořenou pro chrám sv. Bartoloměje.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Loketské kulturní léto v amfiteátru pod hradem Loket začne 16. května koncertem kapel Monkey Business a J.A.R. Až do 29. srpna si na své přijdou příznivci muziky různých žánrů, opery, muzikálů, divadelní klasiky. Chybět nebudou ani tradiční akce, jako je Party Radia Beat nebo Beatová síň slávy Radia Beat. Pódium v amfiteátru bude patřit kapele No Name, Vašovi Patejdlovi, skupinám Stromboli, Jelen a také mnohonásobné zlaté slavici Lucii Bílé. Přijedou Tři sestry se svou Gambrinus Tour, Divokej Bill i Lenny či Poetika. Pořadatelé chystají i překvapení. Operní příznivce čeká Verdiho Il Trovatore a nadšence pro muzikál My Fair Lady a koncertní provedení muzikálu Dracula. V loketském amfiteátru budou i Letní shakespearovské slavnosti s hrou Dobrý konec všechno spraví a také Kryštof kemp.

Mezinárodní filmový festival se v Karlových Varech letos koná od 3. do 11. července.

Výběr z programu

30. ledna Uriah Heep v KD Šeříková v Plzni

15. února premiéra American Idiot na Malé scéně v Plzni

13. března Žebříkv DEPO2015 v Plzni

1. – 6. května Slavnosti svobody v Plzni

16. května začne Loketské kulturní léto

30. května Adam Plachetka v Měšťanské besedě v Plzni

26. června Noc s operou v lochotínském amfiteátruv Plzni

27. června až 23. července Divadelní léto na scéně U Ježíška v Plzni

3. – 11. července filmový festival v Karlových Varech

24. – 25. července České hrady.cz na Švihově

14. – 16. srpna Chodské slavnosti v Domažlicích

27. listopadu zahájení výstavy o plzeňské madoně v Masných krámech v Plzni