A právě k tomuto účelu byl na náměstí u kostela již instalován vánoční strom a v okolí výzdoba, na čímž se někteří návštěvníci pozastavovali. Slavnostně se tak rozzářil již o několik týdnů dříve, než je běžné.

Zahrát si v oblíbeném seriálu měli možnost i komparzisté z řad veřejnosti. Nebylo to vůbec nic jednoduchého, jelikož právě v pátek, v natáčecí den, od rána pršelo.

Kašperské Hory jsou filmařsky oblíbené. V posledních letech především díky natáčení úspěšného seriálu Policie Modrava. "Kašperské Hory se opět objeví v seriálu, který má své fanoušky a je sledovaný, což jsme rádi, jelikož to přivede k nám do města další návštěvníky. Díky natáčení jsme také prvním městem, které má již vánoční strom. Jsme tak unikum, jelikož ještě před několika dny, kdy bylo slunečné počasí, se před ním lidé fotili v kraťasech, což se jen tak nepoštěstí," řekl Radek Nakládal z informačního centra v Kašperských Horách, který podotkl, že si celé situace vybrala i svou daň. "Museli jsme vybrat vánoční strom dříve a budeme muset doufat, že nám tak vydrží do konce roku. Navíc tak trochu přijdeme o tu slavnostní chvíli, kdy se poprvé rozsvěcuje, protože už svítil nyní při natáčení," dodal Nakládal.