„Výsledky dosud nejsou k dispozici,“ řekla mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková. V Karlovarském kraji berou lidé útokem lékárny, drogerie a další obchody.

Online reportáž Koronavirus 27.02. 12:33 Slovensko kvůli koronaviru zavede kontroly aut na hranicích s Rakouskem, oznámil premiér Peter Pellegrini. Kontroly čekají i všechny cestující na letištích. 27.02. 12:29 ČSA kvůli koronaviru pozastavily lety do Jižní Koreje. „ČSA tímto krokem reagují na rostoucí obavy v souvislosti s šířením koronaviru a prudký propad poptávky po letech ČSA do/ze Soulu,“ řekla pro server Zdopravy.cz mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková. Podle ní se k tomuto kroku rozhodl dopravce po důkladném vyhodnocení situace. Opatření je na neurčito. 27.02. 12:26 Japonský premiér Šinzó Abe vyzval k uzavření všech škol. Mělo by k tomu dojít od 2. března po dobu několika týdnů. 27.02. 12:02 "Prosím občany, aby nepropadali panice, není k tomu jakýkoliv důvod," vzkazuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Po návratu ze severní Itálie chce testovat pouze lidi s horečkou. Celá on-line reportáž ZDE

ROUŠKY A GELY MIZÍ

Roušky a dezinfekční gely se stávají nedostatkovým zbožím. Ani v sousedním Německu na tom nejsou lépe. „V Apotheke Hubert Klingenthal jsem zkusila koupit roušku. Prodávají pouze jeden kus na osobu a stojí v přepočtu zhruba 82 korun. V sousedních zdravotních potřebách, které jsou hned za hranicemi, je mají také. Tam je ale zákazníkům bez předpisu či nějaké lékařské zprávy od doktora neprodají,“ podělila se o svou zkušennost Ladislava Fedorová z Kraslic.

Sokolovská lékárna Dr. Max roušky včera vůbec neměla. „Volala jsem tama řekli mi, že je momentálně nemají,“ řekla Marie Kloboučková. „Máme v České republice zhruba 450 lékáren, a údaje je proto dobré vidět v této proporci. Ty nejběžnější, to znamená chirurgické ústenky, jsou lokálně dostupné, některé lékárny je vyprodaly, ale máme přislíbené dodávky. U tohoto sortimentu jsme na desetinásobcích obvykle prodávaného množství. Jen za úterý bylo v celé síti zhruba 10 tisíc prodaných kusů, což byl dokonce stonásobek,“ říká mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov. Respirační masky jsou podle něj už úplně vyprodané. „Děláme vše pro to, abychom je mohli znovu nabídnout. U dodavatelů je poptáváme permanentně. Nově se snažíme zařadit do sortimentu i respirátory, tedy filtrační polomasky, které běžně nejsou položkou prodávanou v lékárnách. Aby bylo možné je zalistovat, vyžaduje to ovšem i softwarová opatření, na kterých pracujeme,“ dodal mluvčí.

Speciální respirátory neseženou ani lidé v odborných prodejnách. „Bohužel, u nás nyní respirátory nekoupí, protože nejsou ani na skladě dodavatele,“ uvedl vedoucí prodejny s ochrannými pomůckami MBN Jan Slouka z Karlových Varů.

KRAJ SI NECHÁ RESPIRÁTORY VYROBIT

Vzhledem k rostoucímu počtu lidí nakažených koronavirem v okolních státech se na vedení kraje obrátili zástupci Karlovarské krajské nemocnice s požadavkem na zajištění výroby 1 500 kusů respirátorů, dalších 200 chce nechat vyrobit do zásoby Karlovarský kraj. Kromě toho také nechá udělat další pro krajské nemocnice a policii. Zájem projevily i městské policie z jednotlivých částí kraje. „V současnosti provádíme poptávku u výrobců a budeme objednávat respirátory, aby zdravotníci a policisté měli respirátorů dostatek,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

NEMOCNICE JSOU PŘIPRAVENY

Připraveny jsou nemocnice. „Následujeme pokynů krajské hygienické stanice a postupujeme podle standardů. Náš epidemiolog specialista je v neustálé pohotovosti,“ uvedla mluvčí sokolovské nemocnice Markéta Singerová. Je přesvědčená, že vzhledem k tomu, že Česká republika má jednu z nejlepších péčí v Evropě, podobná situace jako v Číně tedy Čechům nehrozí.

SEJDE SE BEZPEČNOSTNÍ RADA

Vedení kraje prověřilo součinnost zástupců letiště, zdravotnických záchranářů a hygieniků v případě, že by některý z nakažených cestujících jevil známky nákazy. Uskutečnilo se taktéž setkání členů krajské epidemiologické komise, kde si společně s nemocničními i praktickými lékaři ověřili postupy při záchytu nákazy. Po dohodě s ředitelem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václavem Klemákem svolává hejtman na pondělí 2. března jednání Bezpečnostní rady Karlovarského kraje. „Znovu chceme prověřit připravenost všech složek na případné zavlečení nákazy do našeho kraje. Řada našich občanů v době jarních prázdnin pobývá na horách v Itálii a v Rakousku, ale cestují i do jiných zemí, proto nesmíme nic ponechat náhodě. Není důvod propadat panice, ale v případě, že jste v posledních dvou týdnech cestovali do zemí, kde se koronavirus šíří, a pociťujete příznaky nemoci, neprodleně telefonicky kontaktujte infekční oddělení Nemocnice Karlovy Vary,“ uvedl hejtman.

Někteří lidé cesty a dovolené v zahraničí už odříkají. Jedním z nich je i Jiří Drozdík z Kraslic, který se chystal v létě na dovolenou do Itálie. „Počkám, jak se situace vyvrbí, nechci ohrozit rodinu,“ uvedl.