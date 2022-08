Město by tím mohlo takzvaně zabít dvě mouchy jednou ranou. Pokud by totiž nemovitost nekoupilo, kraj by ho zřejmě nabídl ke komerčnímu prodeji. Pokud by ho koupili takzvaní obchodníci s chudobou, nemohl by už takřka nikdo ovlivnit skladbu obyvatel tohoto zařízení. Další devizou by pak mohly být prostory pro sociálně slabé a starší občany. Do třetice je v bývalém internátu vybavená kuchyň s jídelnou, kde provozují praxi kuchaři a číšníci ze sokolovské živnostenské školy a zároveň nabízejí veřejnosti obědy za příznivou cenu. Škola byla ochotná tyto služby poskytovat i nadále pouze v tom případě, že objekt bude po kraji vlastnit město.

K objektu patří i tělocvična, kterou si pronajímá veřejnost.

"Mezi krajem a městem proběhla řada jednání. Podmínkou kraje bylo, aby služby poskytované v bývalém internátu, byly ve veřejném zájmu. Všichni víme, že volné budovy jsou předmětem trhu takzvaných obchodníků s chudobou. Těm podobný druh podnikání umožňuje naprostá nedbalost státu, která má obrovský dopad na lidi. Zázemí zde chceme pro skutečné sociální služby a ne pro lidi, kteří neumějí bydlet. Kraslice nejsou místem pro problémové lidi. Nechceme je tady. Vzniknout by tak mělo společensko sociální zařízení pro občany města," řekl starosta Kraslic Otakar Mika.

Podobné studie například sociálního bydlení existují v Kraslicích dlouho. Několik volebních období zpět se však nenaplnily.

Podle Miky jsou Kraslice jedinou obcí s rozšířenou působností bez podobného pobytového zařízení. Jde prý zhruba o 16 tisíc lidí a podílet by tak měly i okolní obce včetně Karlovarského kraje. "Ano, zapojit se musí i kraj. Ten tu provozuje nanejvýš silnice a i ty jsou v katastrofálním stavu. Pokud jeden z krajských radních sedí hned na třech židlích, nemůže svou prací dělat pořádně. Výsledek je jaký je," uvedl Mika.