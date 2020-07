Řada z nich své akce odpískala při vypuknutí koronaviru, protože opatření vlády pro ně byla nepřijatelná.

Řada z nich to ale nevzdala a do poslední chvíle čekali, co se bude dít. Při prvním náznaku rozvolnění zákazů se pak někteří vrhli do organizování. Nyní si jen přejí, aby je přišli podpořit diváci a posluchači.

Jedním z nich je i Tomáš Cvek z Kraslic, který již tradičně pořádá revivalové setkání několika kapel. Nechtěl diváky ochudit ani o to letošní.

„Letošní novinkou je, že akce bude v městských sadech. V době rozhodnutí o pořádání jsme museli řešit nějaké rozestupy, což později padlo,“ říká Cvek.

Nějaké věci se musely připravit předem. S kapelami měli pořadatelé gentlemanské dohody, že pokud se vše rozjede, přijedou zahrát.

„Diváci se tak mohou těšit na Elvis Presley revival band, tedy nejznámějšího imitátora této legendy. Dále na Smokie revival Praha se speciálním hostem, Olympic revival band, který si při poslechu téměř každý spojí s originální kapelou. A pak Kiss Czech company s jejich velkou pyroshow a líčením,“ dodal Cvek.

Předprodej vstupenek končí v pátek okolo 16.hodiny. Potom budou už jen na místě." Pokud přijedete autem, nebo jiným motorovým prostředkem, nejezděte do městských sadů. V současné době tam probíhají výkopové práce. Zaparkujte u Městského úřadu a po schodech jste u nás za chvíli. Další parkoviště je u kostela," vzkazují pořadatelé.

Občerstvení je zajištěno a budou se používat ekologické vratné kelímky. Zároveň budou zřízeny dvě umývací stanice včetně možnosti desinfekce. "Roušky už nejsou potřeba, takže krásně vyniknou nalíčené tváře příznivců kapely KISS. Malovat na obličej se bude hned u vchodu. Počasí jsme objednali, takže nic nebrání tomu, abychom si společně užili první bezrouškový festival v Kraslicích. Do areálu pouštíme návštěvníky od 13.hodin, a že Elvis žije, se přesvědčíte hned od 14.00, kdy festival startzje," dodávají.