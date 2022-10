Nová budova i technologie a hlavně příjemná atmosféra utvrzuje v tom, že zvířecí kremace může být dobrou volbou. Na smrt tam nenahlížejí jako na něco deprimujícího, ale dbají na opravdu důstojné rozloučení s životem. Chodovské zvířecí krematorium je podle jeho majitelky Zdenky Šlárové jediné v západních Čechách. Funguje od roku 2018 a za tu dobu tam zpopelnili přes dva tisíce zvířat. Se svým zvířetem může být klient v rozlučkové místnosti do té doby, než začne zpopelnění. I to může majitel, pokud bude chtít, sledovat osobně.

Projekt odstartovala osobní zkušenost

Zdenka Šlárová krematorium založila po zkušenostech se smrtí svého milovaného německého ovčáka.

"Měla jsem skvělého parťáka, německého ovčáka, bohužel ho kdosi otrávil. Byla jsem v šoku. Pes skončil na veterině a už jsem ho neviděla. Když jsem se trochu vzpamatovala, začala jsem se zajímat o to, kde skončil. Má sestra mi řekla, nepátrej po tom. Zjistila jsem, že ho odvezli do kafilerie, kde končí například zkažené maso, uhynulá zvířata, nevyužité části zvířecích těl z jatek. V kafilerii se nic nepálí. Všechny živočišné odpady jsou smíchány, rozemlety na menší části a za vysoké teploty a tlaku, jsou rozvařeny a dále zpracovány na masokostní moučku a tuk. To byl pro mě další šok, a tehdy jsem si řekla, že to přeci musí jít i důstojněji," vzpomíná.

Poté ještě několik let pracovala v bance, kde mimo jiné, radila zájemcům, jak podnikat. Ale nápad na důstojné místo k rozloučení se zvířaty jí už nedal takzvaně spát a začala jej realizovat. Dva roky příprav a povolení tolik, že vyjmenovávat je všechny by bylo podle majitelky na dlouho. Ale nakonec se podařilo. V současnosti má krematorium čtyři zaměstnance a majitelka chce, aby byli všichni zastupitelní. Když jsou dovolené či někdo onemocní, i ona sama nastupuje ke kremační peci. Mají nepřetržitou pohotovost a lidé mohou volat kdykoliv.

Zpopelní křečka i křížence dogy

"Zrovna nedávno volal klient v jednu hodinu ráno. Jsme ochotni přijet, zvíře naložit a odvézt. Někdo totiž neunese, aby s ním byl doma až do rána. Další zase jen volají, že nevědí, co mají dělat. Poradíme jim, a mohou k nám zvíře přivézt osobně ráno. Jak postupovat radíme na našich webových stránkách www.pet-heaven.cz, nebo na telefonu 704702072. Zvládneme zpopelnit zvířata do 80 kilogramů. Měli jsme tu Bernského salašnického psa a velcí jsou i různí kříženci například dogy. Byla tu i slepice, která žila u rodiny doma. Nejmenší byl asi džungarský křeček. K němu se váže zajímavost. Majitelka chtěla více dekoračních šperků s jeho popelem, ale museli jsme ji nabídnout jen tolik, kolik jsme byli vzhledem k jeho váze schopni nabídnout. Zbyde totiž jen pět procent tělesné schránky," konstatuje Šlárová.

O rozloučení rozhoduje klient

Jaké zvolit rozloučení se zvířetem je na majiteli. Z chodovského krematoria si lze odnést plastovou urničku a popel rozsypat na místech, kam jste chodili například na procházky. Lze si objednat i biournu, do které popel takzvaně zneutralizují a může být poté vsazen spolu se stromem do země. Výsledkem je památeční strom či keř. Ve zdobených urnách si lze zase ostatky zvířete ponechat doma nebo v urnovém háji. Velmi oblíbené jsou podle majitelky urny ve tvaru ležící kočky, které si lidé poté dávají na parapet, kde živé zvíře kdysi s oblibou lehávalo. V dnešní době energetické krize a stoupající inflace mnoho lidí řeší finance. I na to jsou ve zvířecím krematoriu připraveni. Senioři mají slevu. Možné je domluvit si i splátky bez navýšení. Slevu mají například i bývalí policejní služební psi.

Další možností je nechat vše na veterináři a zvíře skončí ve zmíněné kafilerii. Tento způsob je legální a bezpečný, ale rozhodně ho nelze nazvat důstojným. Další možností je pohřbít zvíře na vlastním pozemku. V tomto případě je ale nutné dodržet minimální vzdálenost 200 metrů od vodního zdroje, 100 metrů od obydlené budovy a 50 metrů od hranice pozemku. Lze pochovat pouze zvířata do 30 kilogramů a je stanovena i minimální hloubka hrobu, což je zejména v zimě problém. Nikdo pak nechce najít svého zvířecího miláčka vyhrabaného a rozházeného po celé zahradě. Pohřeb lze uskutečnit i na specializovaném zvířecím hřbitově, kterých je ale v České republice velmi málo.

Zaměstnanci krematoria musejí být tak trochu i psychology. "Lidé si s námi hodně povídají o zvířecích miláčcích, na které jsou hodně fixovaní. Stávají se i případy, že jejich ostatky doma psychicky nezvládnout mít. Podobným případům by měl pomoci do budoucna plánovaný pietní park v Doupovském Hradišti, což je podle mého výborný nápad," uzavírá Šlárová.