„Minulý týden jsme si svolali zástupce vězňů, kde jsme jim vysvětlili, co je čeká. Když jsme jim to sdělovali, tak jsme změřili teplotu v místnosti, která byla 19,5 stupně. Takže se všichni uklidnili, že to není žádná hrozná zima, která by nešla vydržet. V podstatě všichni to tedy vzali, odsouzení i zaměstnanci,“ řekl Deníku Pavel Kopačka, ředitel Věznice Plzeň, která je největší v republice.

Dodal, že odsouzení i vazebně stíhaní budou vybaveni prádlem navíc, aby jim nebyla zima „Všichni dostanou nové mikiny a ponožky. Pracující dostanou ještě do konce roku zateplené vesty, po Novém roce je dostanou i ostatní,“ vysvětlil Kopačka.

Stejná situace jako na Borech je v těchto zařízeních v celé republice, všude teplotu určuje nová vyhláška. „Teploty jsou v souladu s legislativou. Bez rozdílu vězněných osob a zaměstnanců,“ řekla mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová. „Zatím jsme žádné stížnosti nezaznamenali, pouze dílčí nespokojenost některých teplomilných kolegů. Objektivně vzato ale zatím, i díky přízni počasí, zimou netrpí zaměstnanci ani vězněné osoby,“ dodala Prunerová.

Potvrdila, že i ve věznicích jsou zaváděna úsporná opat-ření, ovšem tak, aby nebyla dotčena práva vězněných osob. Spočívají v hlídání spotřeb, edukaci zaměstnanců i vězněných. Jde o zhasínání, větrání, správnou regulaci topení, čidla, dávkovače apod.

Některé věci v rámci úspor ale podle Kopačky omezit nejde, např. sprchování. To je u vězňů dáno zákonem. „Neomezili jsme ho zatím ale ani zaměstnancům,“ uvedl ředitel borské věznice.

Zatímco vězňům nemůže být právo na zákonem daný počet sprchování upřeno, hůře na tom budou ti, kteří se spolu se státními zástupci a soudci o naplňování věznic starají, tedy policisté. Právě omezení sprchování, stejně jako např. odstranění květin z kanceláří, aby se šetřilo vodou, jsou některými z úsporných opatření, na něž již policie najela. „Určitě nebudeme kvůli úsporám dělat omezení, která by zasáhla do výkonu služby. Nebudeme zavádět nic, co by zasáhlo do toho, co děláme pro občany Plzeňska. Ale co se týče např. omezení sprchování, to je jedna z věcí, které se v úsporných opatřeních objevují,“ potvrdil plzeňský krajský policejní ředitel Jaroslav Vild. Dodal, že dodržování opatření bude kontrolováno, a to jak systémově, tak i namátkově. „O tom, zda bude stanoven např. teplotní limit, se budeme bavit na krajské poradě, ale očekávám spíše obecná doporučení. Záleží totiž na tom, jak jsou vytápěny jednotlivé budovy a v jakém jsou stavu,“ vysvětlil Vild s tím, že např. v budově krajského ředitelství nejsou ve všech místnostech termoregulační ventily.