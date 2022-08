„Ptali jsme se občanů, co by v parku ocenili a co jim schází. Za tři týdny sběru nápadů se nám sešlo více než 30 návrhů. Tímto za návrhy všem moc děkujeme! Téměř polovina navrhovatelů by si na místě přála dekorační či vizuální prvek, menší třetina by volila rekreační prvky a třetina vzdělávací prvek. Po sběru nápadů přišlo na řadu hodnocení. Nejprve všechny návrhy hodnotili členové strategické komise. Návrh podrobili pohledu z mnoha stran, řešili jeho originalitu, soulad s okolím, soulad i se směřováním celého města, veřejný přínos i záběr cílové skupiny,“ sděluje mluvčí Aše Milan Vrbata.

Už během hodnocení strategické komise se profiloval vítězný návrh na hmatové planetárium, další dobře hodnocené návrhy byly lavičky a info tabule, stojany na kola opět s lavičkami a info tabulí, panely s fotogalerií a historií města. „Rada města Aš nakonec vybrala vítězný návrh pro realizaci “Hmatového planetária”. Jestli slyšíte tento pojem poprvé, tak se jedná o model, který přibližuje noční hvězdnou oblohu i zrakově postiženým a nevidomým. Model pracuje nejen s hvězdami jako objekty, ale i s jejich jasností a seskupeními s ostatními hvězdami do souhvězdí,“ pokračuje.

Ke svému návrhu se vyjádřila i jeho autorka Veronika. „Jako pracující s handicapovanými v Aši vidím možnost udělat i něco pro ně v tomto koutku Aše. Jako rodič se k tomu přikláním taky. Je to vhodné i pro děti a pro Aš je to hodně neobvyklé. Astronomie na Ašsku hodně chybí. Tak to možná zkusit tímto způsobem. Říká se tomu hmatové planetárium. Je možné udělat kopuli, nebo to rozdělit na desky, ” popisuje.

Radnice se do plánování a realizace pustí v roce 2023. „Na konci toho roku bychom mohli poprvé vnímat oblohu svými prsty. Otestovali jsme způsob, jak do budoucna zapojovat občany při hledání vhodných projektů pro oživení městského prostoru. Do budoucna budeme pořádat podobné sběry pro naše “Ašská místečka”. Jsme moc rádi, že naše město tvoříme společně,“ uzavírá Milan Vrbata.

První hmatové planetárium je dílem Petra Závodského a Zdeňka Bartoše za aktivní účasti pana Zdeňka Bartoše staršího a paní Jany Bartošové.