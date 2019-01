Sokolov – Bývalá správní budova chemických závodů v Sokolově, která je nyní v soukromém vlastnictví, začala hořet ve čtvrtek před sedmou hodinou ráno.

Opuštěný objekt mimo současný areál chemických závodů je nevyužívaný, plný odpadků a ve špatném technickém stavu. Přivolaní hasiči potvrdili požár ve druhém patře objektu. „Podle informací od policistů by objekt mohli využívat bezdomovci. Průzkumem celého domu hasiči žádné osoby nenašli a požár je bez zranění. Požár se šířil uvnitř konstrukcí, hasiči se zaměřili na to, aby oheň nezasáhl střechu domu. Bylo nutné rozebrat část podlah a stropů, aby hasiči našli všechna ohniska. Pod kontrolu tak dostali požár po dvou a půl hodině. Škoda je předběžně odhadnuta na 300 tisíc korun. Příčina požáru je v šetření. Během likvidace požáru část jednotek hasičů přejela na další nahlášenou událost v Sokolově, a to požár bytu v panelovém domě. Tam jsme museli evakuovat dvacet lidí,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.