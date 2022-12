Miloš a jeho blízcí jsou hlavními aktéry vánočního příběhu, v němž nechybí humor, napětí, pohádková atmosféra, splněná přání i překvapivá nadílka. Diváci se poprvé setkají s Milošovými rodiči (Antonín Hardt, Viera Pavlíková), kteří jsou stejně svérázní jako jejich syn a o kterých se v Ulici mluví už pěknou řádku let.

Chybět nebude ani Milošova manželka Eva, jejich syn Milošek, Ema či Evina nelepší kamarádka Anička Lišková, která přijme její pozvání, aby s celou rodinou Knoblochových strávila nejkrásnější svátky v roce v Kašperkách.

S Milošem se člověk nikdy nenudí a podobně to bude i s jeho rodiči. Milošova mamka je rázná žena, bez které by ale domácnost nemohla fungovat. Tatínek si zase rád odpočine a zaleze si do dílny, kde má klid a kde si dopřává frťana slivovičky.

A jak už to u Miloše a Evy bývá zvykem, i tentokrát se jim průběh Štědrého dne poněkud vymkne z rukou. Přípravy na večer, kdy se rodina sejde pohromadě u vánočního stromečku, se jim totiž zkomplikují ve chvíli, kdy zjistí, že se ztratil malý Milošek, který se vydal na hrad za Kašperáčky.

A jak vše dopadne, na to se můžete podívat na Štědrý den od 18 hodin a ti, co nechtějí čekat, se mohou už nyní podívat na Voyo.

Kašperské Hory jsou filmařsky oblíbené. V posledních letech především díky natáčení úspěšného seriálu Policie Modrava. „Kašperské Hory se opět objeví v seriálu, který má své fanoušky a je sledovaný, což jsme rádi, jelikož to přivede k nám do města další návštěvníky. Díky natáčení jsme také prvním městem, které má již vánoční strom. Jsme tak unikum, jelikož ještě před několika dny, kdy bylo slunečné počasí, se před ním lidé fotili v kraťasech, což se jen tak nepoštěstí," řekl Radek Nakládal z informačního centra v Kašperských Horách, který podotkl, že si celé situace vybrala i svou daň. „Museli jsme vybrat vánoční strom dříve a budeme muset doufat, že nám tak vydrží do konce roku. Navíc tak trochu přijdeme o tu slavnostní chvíli, kdy se poprvé rozsvěcuje, protože už svítil při natáčení," dodal Nakládal.