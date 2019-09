Obvinění z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody si vyslechl devatenáctiletý muž z Lubů.

„Ten prolezl pod uzamčenou mříží a vnikl do zadního traktu budovy v Chebu,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Následně poničil vstupní dveře do kotelny a vnikl do sklepa. „Ze sklepa odcizil nabíječku na autobaterii, malířskou pistoli a řadu dalších drobnější věcí,“ uvedl mluvčí. Majiteli způsobil škodu téměř devět tisíc korun. V případě odsouzení hrozí muži až tříletý trest.