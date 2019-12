První várka osmi soch z celkových 28 zamířila na cestu na svoje původní místo, do zámku Valeč na Karlovarsku. Celkem si speciální transport zopakuje v období do února cestu mezi kladrubským klášterem a valečským zámkem pětkrát, možná šestkrát.

„Jedná se o jeden z největších souborů známého barokního sochaře inspirovaný areálem v Kuksu,“ uvedla Alena Zemanová, zástupkyně kastelána zámku Valeč. Sochy vytvořila pro zdejší park dílna Matyáše Bernarda Brauna a jeho synovce Antonína kolem roku 1735. Do kláštera Kladruby se dostaly na začátku 80. let minulého století po požáru zámku.

VEZOU SE NA LŮŽKU

Stěhování je pod dohledem restaurátora Martina Širokého. „Stěhování takové kolekce soch není běžné. Za svoji dosavadní pětadvacetiletou praxi jsem nejvíce stěhoval zatím osm, deset soch,“ uvedl.

Přepravě předcházela rozsáhlá příprava. Od vizuální prohlídky soch na místě přes porovnání s dokumentací, přeměření. „Pro přepravu je důležitá hmotnost a vycházíme také z toho, jak je socha kompozičně náročná. Dalším limitujícím faktorem je prostor ve Valči. Tam jsou ztížené podmínky malým dveřním prostupem, takže některé sochy budeme muset naklonit na bok,“ popsal restaurátor. Převoz z ambitové chodby kladrubského kláštera do Valče absolvují sochy na paletovém lůžku, vyloženém matracemi, textiliemi a upevněné popruhy.

Sochy jsou v relativně dobrém stavu. „Ale našli jsme drobná mechanická poškození. Z mého restaurátorského pohledu ale sochy nevyžadují žádný zásah, není na nich koroze materiálu ani zjevné praskliny či trhliny,“ doplnil.

JE TO ZAJÍMAVÁ ZKUŠENOST

Sochy převáží firma, která má s podobným transportem nemalé zkušenosti. „Je to náročné. Hlavně je potřeba dávat pozor, aby se něco nepoškodilo, což je v téhle situaci složité,“ řekl Jiří Bureš. „Ale je to velice zajímavé. Třeba tady v Kladrubech je ještě přístup pro naše vozidlo celkem dobrý. Ale nejhorší situaci jsme zažili, když jsme museli něco přestěhovat z Anežského kláštera v Praze. To bylo velmi náročné,“ dodal.

PROSTOR ZAPLNÍ ŘÁD

Se sochami se rozloučili pracovníci kláštera Kladruby. „O tento cyklus soch sice přijdeme, ale na druhé straně se vrací domů. Ale Matyáš Bernard Braun nás neopouští, podílel se i na výzdobě kostela. Nám vznikne volná ambitová chodba, která bude zasazena do nového projektu Život v řádu,“ řekla Deníku průvodkyně Silvie Strachotová. V rámci projektu vzniknou dva nové prohlídkové okruhy. Jeden zaměřený na život v klášteře v 18. století a druhý na rod Windischgrätzů, který areál v 19. století zakoupil.