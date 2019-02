Voda stále víc prosakuje do šaten a spodní části stadionu. Navíc je mineralizovaná, a tak dokáže i narušit pevnost betonu. Do budoucna by tak mohla ohrozit statiku celé stavby. Město zjišťuje, odkud přesně se voda bere, a poté se rozhodne o stavebnětechnických opatřeních, která dalšímu poškozování stadionu zabrání. Zimní stadion byl postaven v roce 1977 a v roce 2002 byl celý zrekonstruován. Došlo k zastřešení velké ledové plochy a k výstavbě rozsáhlého zázemí.