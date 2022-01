Jde o o momentálně jedinou přístupovou cestu pro vozidla, která se chtějí dostat do lokality Na Stráni. V té se minulý rok utrhnul svah a původní cesta směrem od nádraží zůstala uzavřena. Dostanou se po ní jen chodci. Na jak dlouho bude areál Krajka uzavřen nedokáží zatím odpovědět ani vlekaři ani město. To v současné době nechává zpracovat projektovou dokumentaci, ze které by mělo být jasné, co bude obnášet oprava sesunutého svahu.

"Areál Krajka bohužel tuto sezónu zůstane uzavřen. Protože nám pod dopravním lanem vede přístupová komunikace k ulici Na stráni, nejsme schopni zajistit bezpečný provoz lyžařského vleku a dopravy. Z tohoto důvodu jsme neprošli každoročně potřebnou revizí," potvrdil za lyžařský klub Milan Kertész.

Vlekaři s městem nadále jednají. "Chtěli jsme v areálu spustit i letní aktivity. Na pronájem pozemků v létě jsme si chtěli vydělat zimním provozem. Prozatím tedy vše padá a uvidíme, co bude dál. Během jednání přijdou na řadu i otázky ohledně možných kompenzací ze strany města," dodal Kertész.

"Náhradní cesta pro auta je v lyžařském areálu Krajka na dobu neurčitou. Respektive do té doby, než se odstraní havarijní stav komunikace Na Stráni. Město zadalo zpracování projektové dokumentace, která by měla být hotova do devíti týdnů. Pak budeme vědět více. Snažíme se o maximální rychlost. Zimní sezona je pro lyžaře na Krajce definitivně ztracena," řekl starosta Kraslic Otakar Mika. O tom, zda bude na vleku možné provozovat letní aktivity nechtěl starosta spekulovat. Město chce počkat na zmíněnou projektovou dokumentaci, podle které se uvidí co dál.

K sesuvu půdy v lokalitě Na Stráni došlo v červenci minulého roku. Zastavil nejen vlakovou dopravu do sousedního Německa, ale způsobil i starosti lidem bydlícím za zející dírou v silnici. Podle místních se v silnici začaly objevovat trhliny už na podzim roku 2020. V zimě téhož roku to pod náporem těžkého sněhu začalo ujíždět ještě víc.

"Nastoupila proto firma, která svah zpevňovala jakousi textilií. Vydrželo to 18 dní a pak se to celé utrhlo. Máme barák těsně před dírou a autem si zajedeme k domu. Tam vyložíme, co potřebujeme, a jedeme zaparkovat dolů pod kopec. Za námi ale bydlí lidi, kterým je přes 80 let, a k těm už se auto nedostane," říká Václava Konšelová, která na utržený svah kouká z oken svého domu. O příčinách sesuvu se spekuluje a může jich být hned několik. Asi tou nejpravděpodobnější jsou deště spolu se zásahem do vozovky při zpevnění. Nepřidalo tomu zřejmě ani zemětřesení, které bývá v Kraslicích časté.