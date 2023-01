"Chtěli jsme, aby sjezdovky byly dostatečně vysněžené. Dobrá zpráva je, že prázdniny budou na sněhu a pojedeme naplno," hlásí vlekaři z Bublavy. Od čtvrtka zde jede sedačková lanovka a od pátku se k červeným sjezdovkám přidá i modrá. Nyní se lyžuje od 9 do 17 hodin. Večernímu lyžování patří středa, pátek a sobota a to v čase od 16 do 20 hodin. Půjčovna, škola, ski bar i bar Igloo fungují naplno od pátku 27. ledna. jediná sjezdovka mimo provoz tak bude černá, kde jsou vlekaři závislí na přírodním sněhu. Zde ještě nemají natažený přívod vody, který je nutný pro sněžná děla.

Zmíněné prázdniny se mohou vlekaři připravit na nápor. Ty jarní totiž začínají 6. února shodně v okresech Sokolov, Karlovy vary i Cheb. K nim se přidávají i některé z částí Prahy, jejíž obyvatelé si Bublavu též oblíbili. A do třetice ve stejný termín startují prázdniny i v sousedním Sasku, jehož lyžaři míří do skiareálu Bublava Stříbrná též v hojném počtu. Do Bublavy míří i lidé ze sousedních Kraslic. Tamní nemají umělé totiž umělé zasněžování a přírodního sněhu je málo. V provozu by ale po sněhové nadílce mohl být pouze jeden ze dvou vleků a to Saporo. Ten za Krajkou totiž není schválen drážními inspektory k provozu. Tamní sjezdovku i vlek křižuje už druhým rokem náhradní cesta pro automobily.

Meteorologové slibují v příštích dnech noční a ranní mrazy a přes den sněžení.