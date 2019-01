Karlovarský kraj - Vodácká sezona skončí v sobotu zamčením Ohře. Řadu let tato akce probíhala v loketském amfiteátru. Letos ale došlo ke kolizi termínů dvou akcí.

Vodáci zamykali řeku Ohře několik let v loketském amfiteátru. Letos se akce přesunula do sokolovské loděnice. | Foto: Roman Cichocki

Do amfiteátru se tak rozšíří Vinobraní a vodáci se přesunou do svého tábořiště v Sokolově. „Protože z hlediska Lokte je priorita víno a ne vodáci, byli jsme požádáni, abychom amfiteátr uvolnili," vysvětlil pořadatel Zamykání Ohře Míla Pražák. Vodáci tedy poplují z Kynšperka do Sokolova, kde v loděnici proběhne kulturní program.

„Došlo k tomu, že se nám seběhly termíny Vinobraní a Zamykání Ohře. Vzhledem k tomu, jak se Vinobraní rozmohlo v minulých letech, potřebovali jsme ho rozšířit. Jedinou naší možností je amfiteátr," uvedl místostarosta Lokte Petr Zahradníček. „Požádal jsem tedy organizátory, jestli by Zamykání nemohlo být jindy. To nebylo možné, ale nakonec mi vyšli vstříc a přesunuli ho do Sokolova, za což moc děkuji," doplnil.

Místostarosta nabídl pořadatelům i jiné možnosti. Kombinovat v amfiteátru akce obě nebylo možné kvůli vstupnému. Na Zamykání je na rozdíl od Vinobraní vstup zdarma. Nabídl i jiná místa v Lokti, např. loděnici. „Vycítil jsem, že je změna mrzí, ale vyšli vstříc městu," kvitoval s povděkem.

Zamykání Ohře tak proběhne v sokolovské loděnici, tedy ´domovském přístavu´Dronte. „Budeme ve svém, což je pro nás určitě finančně výhodnější," potvrdil Míla Pražák. Problém je ale v tom, že vodácká akce má v Lokti letitou tradici, lidé jsou zvyklí na závěr jet úsek ze Sokolova do Lokte, takže někteří už sobotní plavbu zrušili. „Lidi mají Loket rádi, i kapely radši hrají v amfiteátru," podotkl.

Jestli se Odemykání a Zamykání Ohře budou konat v Lokti, je otázkou i do budoucna. Pořadatelé uvažují o jejich přemístění do svých tábořišť. „Je to teď o tom, jestli město Loket stojí o akci, která se tam koná řekněme 10 let, chodí na ni kolem tří až čtyř set lidí a spousta dalších připluje ze Sokolova na lodích," poznamenal Míla Pražák s tím, že rozhodnutí ještě nepadlo. Pořadatelé chtějí znát i reakci lidí na změnu místa konání a samozřejmě stanovisko radnice.

„My máme zájem," potvrdil místostarosta Lokte, „ale je samozřejmě na rozhodnutí pořadatele, jestli se u nás tyto akce budou konat, nebo je bude pořádat jinde," uzavřel. O řešení se bude jednat.

Vodáci tedy letos vyrazí ve 13 hodin z Kynšperku. V rámci kulturního programu v Sokolově od 14 hodin vystoupí kapely Bodlo, Bankrot, DRC, Jauvajs nebo Roháči. Večer uzamkne víla řeku za svitu loučí a možná i skočí do vody.

Autor: Lucie Žippaiová